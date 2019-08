Ještě před týdnem to byla ostře tajená kauza. Zlom přišel po zásahu vojenských kriminalistů, který vyústil v obvinění čtveřice vojáků pro neoznámení trestného činu. Řeč je o nevyjasněné smrti afghánského vojáka, který zemřel krátce po zadržení. Zda na jeho úmrtí měli podíl také čeští příslušníci elitní bojové jednotky, nyní vyšetřuje Vojenská policie. Přestože na případ sahající do nejvyšších pater české armády platí přísné informační embargo, serveru iROZHLAS.cz se podařilo zjistit podrobnosti.

Když si jedné říjnové noci na základně Šindánd Afghánci přebírali svého vojáka zpět, byl podle tamních úřadů už v bezvědomí. Devatenáctiletého Vahidulláha Chána, podezřelého ze zastřelení českého psovoda Tomáše Procházky, měli po několikahodinovém výslechu aliančních jednotek eskortovat do vězení, místo toho ale údajně zbitého mladíka převezli do nemocnice. Lékaři krátce na to konstatovali smrt. Když si Chánovo tělo převzala jeho rodina, začala mluvit o umučení. Stejně tak místní úřady.

Kdo je Vahidulláh Chán? Šlo o devatenáctiletého afghánského vojáka, který byl ve výcviku. Když se 22. října 2018 vracelo na základnu Šindánd v provincii Herát české vozidlo, začal na něj střílet. Zabil tehdy psovoda Tomáše Procházku a další dva české vojáky zranil. Afghánské úřady ho tehdy označily za spojence hnutí Tálibán, jeho rodina to ale pro deník The New York Times odmítla. „Pravděpodobně nikdy žádného Tálibánce ani nepozdravil, natož aby k nim patřil,“ řekl tehdy americkému listu jeho bratr. Výpovědi amerických zástupců zase naznačují, že střelbě mohla přecházet hádka mezi vojáky. K útoku tak Chána mohla vést osobní pře. Loni v říjnu šlo o už čtvrtý útok na vojáky NATO „zevnitř“.

„Čeští vojáci nebyli zprvu v podezření,“ citoval pro iROZHLAS.cz svůj zdroj z americké administrativy reportér deníku The New York Times Thomas Gibbons-Neff. Potom, co Chána zadržely afghánské jednotky, byl podle listu vzat do vazby západních sil. Zde ho měli podle dostupných informací vyslýchat nejdříve Češi, poté Američané. Úkol by jasný: zjistit, jestli neměl komplice a zda nehrozí další útok.

Chybějící dokumentace

Vojáci měli z výslechu pořídit záznamy či alespoň předávací protokoly. Ty ovšem zřejmě neexistují. To nepřímo dokládá i diplomatická nóta, ve které se afghánské ministerstvo zahraničí dožaduje některých dokumentů k případu, kterými ovšem tuzemské úřady nedisponují. Naznačuje to také reakce poslankyně ODS a šéfky sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové. „Ty (dokumenty), které poskytnout může, tak poskytne,“ uvedla už dříve.

Co přesně se loni 22. října ve vazbě na afghánské základně v provincii Herát stalo, tak zatím zůstává v mlze. Americká speciální jednotka takzvaných zelených baretů, která Chána rovněž vyslýchala, byla po incidentu z Afghánistánu stažena. „Vyšetřování stále probíhá. Abychom neohrozili další průběh, nebudeme v této chvíli zveřejňovat žádné další informace,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí Velitelství americké armády pro kriminální vyšetřování (CID) Christopher Grey.

Případ kromě Američanů vyšetřují také afghánské úřady a česká Vojenská policie. A v podezření jsou nyní i čeští vojáci, konkrétně příslušníci elitní bojové jednotky z Prostějova, kteří měli na afghánské základně pomáhat s výcvikem místních vojáků. Co se tedy změnilo? Podle důvěryhodných zdrojů z bezpečnostní komunity na jejich zapojení do možného mučení ukázala výpověď afghánského překladatele, který u výslechu vězně asistoval. Když zadrženého vojáka přebírala americká strana, měl prý na těle už viditelné pohmožděniny.