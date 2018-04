Vláda chce vyslat na zahraniční mise víc vojáků. 'Chceme, aby vyjeli do konce roku,' říká Šlechtová

Do zahraničních misí by se do konce roku mohlo zapojit víc než 1000 českých vojáků, tedy asi o třetinu víc, než je současný stav. Počítá s tím návrh, který ve středu schválila vláda v demisi. Kromě současného nasazení v Afghánistánu, v Iráku nebo v Mali by vojáci měli příští rok taky hlídat vzdušný prostor nad Pobaltím. Podle opozice by takový návrh neměl schvalovat kabinet bez důvěry. Praha 9:03 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armáda ČR (ilustrační foto) | Foto: zdroj: Flickr, DVIDSHUB, CC BY 2.0 | Zdroj: Flickr

Menšinový kabinet hnutí ANO nyní bude hledat pro návrh podporu v parlamentu. ODS, TOP09, Piráti a Lidovci chtějí, aby tříletý plán zahraničních misí nepředkládal kabinet bez důvěry. Výhrady k zapojování velkého množství vojáků do zahraničních operací má i hnutí SPD. Komunisté odmítají účast v misích bez mandátu OSN.

Podle ministryně obrany Karly Šlechtové za hnutí ANO už návrh neformálně projednal i sněmovní výbor pro obranu.

„Na výboru bylo sděleno z několika politických stran, že chtějí, aby to předkládala vláda s důvěrou, ale vzhledem k tomu, že v tom mandátu je i navýšení počtu vojáků už na rok 2018, tak to není tak, že my budeme čekat, až se v červnu nebo v červenci ustanoví nová vláda. My musíme plánovat a v tuto chvíli už cvičíme spoustu vojáku na to, aby ke konci roku mohli vyjet,“ vysvětlila ministryně obrany Karla Šlechtová.

Vláda schválila návrh na působení českých vojáků v zahraničních misích ve 2. polovině 2018 a letech 2019-20. Chceme plnit výcvikové a mírové úkoly tam, kde dosud. V hlavních misích chceme podobně jako spojenci navýšit naše zapojení. Věřím, že návrh nalezne podporu i v parlamentu. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 11. dubna 2018