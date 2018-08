V Chomutově bude mít pohřeb voják zabitý v Afghánistánu, obřadu se zúčastní náčelník generálního štábu Opata

V Chomutově se v úterý od 12.00 uskuteční pohřeb Martina Marcina, který se stal obětí atentátníka v Afghánistánu. Obřad bude v kostele sv. Ignáce z Loyoly. Marcin je jedním ze tří českých vojáků, kteří 5. srpna zahynuli při útoku, k němuž se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Afghánec se v jejich blízkosti odpálil, když byli na pěší hlídce nedaleko Bagrámu. Chomutov 6:46 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci Čestné stráže salutují na ruzyňském letišti u rakví s ostatky padlých vojáků. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Pohřeb Kamila Beneše se bude konat ve čtvrtek v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, kde Beneš bydlel. Pohřeb třetího padlého, Patrika Štěpánka se uskuteční v pátek ve 13.00 v Plzni.

Na přání rodin se smuteční obřady uskuteční bez přítomnosti médií. Všech pohřbů se zúčastní náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Opata také minulý týden řekl, že útok, při němž zahynuli čeští vojáci, chce armáda důsledně vyšetřit a zjistit, kdo stál za jeho přípravou.

Všichni tři zemřelí sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) je minulý týden povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků. Prezident Miloš Zeman vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.