Čestné prohlášení či test ze zaměstnání k prokázání bezinfekčnosti nestačí. Doklad musí být z laboratoře

Čestné prohlášení, samotest, ani test od zaměstnavatele už nestačí k prokazování bezinfekčnosti. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Zároveň upozornila, že tato možnost skončila už 30. června spolu s mimořádným opatřením o testování ve firmách. Lidé bez ukončeného očkování nebo imunity tak musí předkládat potvrzení přímo z laboratoře. Praha 19:01 23. července 2021

Pro návštěvu restaurace nebo sportovních a kulturních akcí je třeba mít u sebe oficiální potvrzení o provedení testu profesionálním odběrovým místem. Případně doklad o prodělání nemoci nebo ukončeném očkování.

Imunita platí 180 dní od pozitivního PCR testu, za lidi s ukončeným očkováním pak hygienici považují ty, kteří mají druhou dávku vakcíny alespoň 14 dní.

Podle ministerstva zdravotnictví byla možnost prokázat bezinfečnost čestným prohlášení o testování zrušena už na konci června. Neplatí ani samotest provedený před návštěvou. Je ale stále možné nechat se otestovat přímo u provozovatele služby nebo pořadatele akce.

Motivace k očkování

Potvrzení o testování v zaměstnání je pro prokázání bezinfekčnosti taktéž nedostatečné.

„Pokud v zaměstnání probíhá testování, musí být prováděno profesionálně poskytovatelem zdravotních služeb. Nikoliv samotesty,“ vysvětlila Radiožurnálu mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová s tím, že potvrzení je tedy nutné mít přímo od dané laboratoře.

„Zaměstnanec si potvrzení o výsledku, tedy certifikát, kterým se prokazuje při vstupu do vybraných prostor standardně stáhne na očkovacím portálu občana nebo, používá-li aplikaci Tečka, promítne se mu do ní,“ doplnila.

Změny v pravidlech testování i v jejich proplácení mají lidi motivovat k tomu, aby se nechali očkovat. Podle prezidenta Svazu průmyslu a obchodu Tomáše Prouzy o tom s ministrem zdravotnictví za ANO Adamem Vojtěchem jednali už v červnu.

„Myslím, že je to dobře. Aby bylo jasné, že všechna ta potvrzení - ať už je to očkování, nebo negativního testu - pocházela z jednoho centrálního zdroje. Aby to šlo kontrolovat a bylo jasné, kdo ty pravidla dodržuje, a kdo ne. Vidíme, že někteří na pravidla kašlou a to pak vede k neuvěřitelným důsledkům,“ řekl Prouza.

Testování samotesty přímo na místě je podle něj praktické hlavně u služeb, kde je klient sám - tedy třeba u kadeřníka nebo na masáži. Pro restaurace by to bylo komplikované.