V pondělí se změní takzvaný semafor. Mezi červenými státy zůstane jen Švédsko a Portugalsko

Počet evropských států, kam budou moct Češi cestovat bez omezení, se od pondělí výrazně rozšíří. Radiožurnálu to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Test nebo karanténa budou povinné pouze při návratu ze Švédska a nově taky z Portugalska. To platí pro takzvané červené státy s vysokým rizikem. Výrazně se sníží i počet zemí, odkud budou moct turisté bez problémů přijíždět do Česka.

