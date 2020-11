Cestování za hranice bez testu bude možné až na 24 hodin, ale jen v nutných případech

Od úterý mohou lidé vycestovat do zemí označených červenou barvou na takzvaném cestovatelském semaforu až na 24 hodin, oproti nynějším 12 hodinám. Po tuto dobu nebude vyžadován ani negativní test na koronavirus. Na twitteru o tom informovalo ministerstvo zahraničí. Lidé ale budou moct za hranice jen v nutných případech - ze zdravotních, rodinných nebo pracovních důvodů. Praha 20:53 16. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní hranice | Foto: Tomáš Adamec

Jiný přístup zvolilo Sasko, které od úterý Čechům a Polákům nedovoluje cesty přes hranice na víc než 12 hodin. Výjimku mají pendleři.

Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na 100 tisíc obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to týká jen Vatikánu.

Střední míru rizika nákazy mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do Česka z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Od pondělí jsou do této skupiny řazeny Estonsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Řecko a Irsko.

Zbytku Evropy náleží červená barva. Vysokou míru rizika nákazy mají země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny.

U „červených“ států platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

Od 17. listopadu PRODLUŽUJEME možnost cestovat v nutných případech do červených zemí až na 24 hodin bez testu - platí pro zdravotní, rodinné, obchodní nebo pracovní důvody - kontroly namátkové.

Nesezdané páry

Ministerstvo zahraničí v pondělí také oznámilo, že nově od úterý bude rozšířena možnost cestování pro nesezdané páry. „Nově bude možné se setkat i s partnerem ze země, odkud je do ČR třeba vízum. Podmínkou zůstává doložit dlouhodobý vztah,“ uvedl resort na twitteru.

Partneři musí při žádosti o spojení páru doložit čestné potvrzení o dlouhotrvajícím vztahu a potvrdit ho i nějakým dokladem. Pokud nemohou páry vztah stvrdit například rezervací termínu svatby na matrice nebo společnou nájemní smlouvou, stačí doložit společné cesty. Páry mohou také o vztahu ujistit společným účtem v bance.

Ministerstvo naopak neuznává jako doklad vztahu pouze společné fotografie.

Od 17. listopadu ROZŠIŘUJEME možnost cestování pro nesezdané páry. NOVĚ bude možné se setkat i s partnerem ze země, odkud je do ČR třeba vízum. Podmínkou zůstává doložit dlouhodobý vztah.