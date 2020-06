ONLINE: V poledne se uvolní cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem. V Německu omezení trvají

Od pátečních 12.00 bude cestování mezi Českem, Rakouskem, Německem a Maďarskem bez hraničních kontrol. Povinnost podstoupit testy na nemoc covid-19 po návratu z těchto zemí se tak ruší. Na svém mimořádném zasedání o tom v pátek rozhodla vláda. Reagovala tak na uvolnění veškerých omezení ze strany Rakouska a Maďarska. Praha 7:30 5. 6. 2020 (Aktualizováno: 7:40 5. 6. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povinnost podstoupit po návratu z Rakouska a Maďarska testy na nemoc covid-19 se ruší (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Poslední omezení pro volné cestování po střední Evropě tak trvá pouze na straně Německa - to zatím omezení pro občany cizích zemí při vstupu do země zachovalo. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) však jednání s německými představiteli o úplném uvolnění i nadále pokračují.

DNES OD 12:00 ‼️ cestování do Rakouska a Maďarska bez kontrol a bez omezení, tedy jako dřív. S Německem jednání pokračují, Češi se od dnešního poledne mohou vracet bez testu, na německé straně ale platí stávající podmínky viz. https://t.co/FZ6Hef8YAu — Tomáš Petříček (@TPetricek) June 5, 2020

Už ve čtvrtek oznámili premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš (ANO) a Igor Matovič úplně zrušení omezení pro cestování mezi oběma zeměmi. Vlády hranice uzavřely v březnu kvůli šíření koronaviru. Z okolních zemí zatím zvláštní režim zachovává Polsko.

Dosud čeští občané mohli bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět. V případě delších pobytů nebo cest do jiných zemí bylo nutné předložit negativní test na koronavirus nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Česko původně plánovalo uvolnit cestování od 15. června. Babiš se ale tento týden dohodl se svým slovenským protějškem Igorem Matovičem na otevření česko-slovenské hranice už od čtvrtka. Rakousko také od čtvrtka zrušilo kontroly na svých hranicích s výjimkou přechodů do Itálie, takže Češi už nemusí při vstupu do alpské republiky předkládat potvrzení o tom, že nejsou koronavirem nakaženi.

