Pokuta za únavu a drahé parkovné. Na co se připravit při cestě do Chorvatska autem?

Při cestě do zahraničí letos čekají tuzemské řidiče změny. Kdo míří po vlastní ose třeba do Chorvatska, musí počítat se změnou plateb. Třeba mýtné nebo pokuty motoristé hotovostí nezaplatí. Úhrady lze většinou provést jenom kartou anebo převodem. Hostem ranního vysílání Plusu byl mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota Záhřeb 11:55 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při cestě autem do Chorvatska si řidiči musí dát pozor na několik věcí | Zdroj: Reuters / Stringer

Stovky tisíc Čechů přes léto míří k Jadranu - ať už přes Rakousko a Slovinsko, nebo přes Slovensko a Maďarsko. Co nového řidiče při cestě čeká - třeba právě u těch zmíněných plateb?

V těch ostatních zemích jsou dálniční známky, jejich ceny se v zásadě vůbec nezvedly. Jsou totožné jako loni, v Rakousku se zvedly asi o dvě procenta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s mluvčím Ústředního automotoklubu Igorem Sirotou

V případě mýtného v Chorvatsku platíme stejně, vše funguje jako doposud. Nejvýhodnější je stále elektronická ENT krabička, se kterou ušetříte zhruba 21 procent. A pokud jde o placení, tak tam bych varoval před výjezdem na malých mýtnicích, ne na těch velkých, kde je obsluha, ale na těch malých, kde byla obsluha a již v současnosti není. To znamená, že můžete projet a zaplatit výjezd buď ENT krabičkou, anebo platební kartou, nikoliv hotově.

Ještě k pokutám. Mají se řidiči připravit na nějaký odlišný systém pokut, než na jaký jsou zvyklí v Česku? Jaké sumy je čekají za dopravní přestupky?

V Česku se podle návrhu ministerstva dopravy mají pokuty zvyšovat. Nicméně v současnosti patříme mezi ty „nejlevnější země“, pokud jde o pokuty za dopravní přestupky, nejlevnější přinejmenším ve střední Evropě.

V Chorvatsku nově zaplatíte za pokutu, která vás nedejbože postihne, pouze kartou. Není možné platit v hotovosti, případně dostanete složenku a do určité doby ji musíte zaplatit. Je to částečně protikorupční záležitost, policista nedostává žádnou hotovost a probíhá to všecko elektronicky. Je to dáno covidem a vším ostatním. Karta je to nejběžnější platidlo.

Pokuta za únavu

Chorvatsko má ještě další specifické předpisy. Tamní policie totiž může zhodnotit, že je řidič řidič unavený a může mu i zabavit řidičský průkaz. Na co dalšího by si měli dávat motoristé pozor? Je ještě něco podobného?

Podobného asi ne. Toto je to největší možné překvapení pro české motoristy. Jde o dočasné zadržení řidičského průkazu, což nám samozřejmě může zkazit dovolenou, pakliže někdo další z účastníků té výpravy v autě neřídí. Ale na co je na místě upozornit, to je placení za parkovné.

Split: Proč je tam nakupování tak cenově přijatelné? A proč vyrazit na kopec Marjan? Číst článek

Není z nejlevnějších v Chorvatsku a hlavně ve valné většině ho provozují organizace, které tím pověřil obecní úřad anebo je to obecní úřad samotný. Obracet se potom na policii, že nemůžete vyjet nebo že se vám platba nezdá, neprošla dobře nebo cokoliv je úplně zbytečné.

Běžné je to, že jakmile nezaplatíte tu částku včas a neodjedete, tak vás organizace, která to provozuje, zkasíruje ještě podruhé. Takže na to byste si měli dávat pozor zvlášť v těch velkých městech, jako je například populární Split nebo Dubrovník. Tam za hodinu parkování klidně zaplatíte 200 korun i více.

V pondělí chorvatská vláda řeší ceny pohonných hmot pro následující dny. Máte nějakou informaci, za kolik lidé natankují v Chorvatsku?

13,08 kun je cena mimo dálnici, tam je levnější o 5-6 korun. Zatím se očekává, že současný stav dalších 14 dní ještě vydrží, ale to je jen očekávání a přání.