ONLINE: Vláda schválila novelu zákona o veřejném zdraví. Od července má umožnit fungování covidpasů

Od úterý 1. června si lidé budou moci z Očkovacího portálu občana na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) stáhnout potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze nebo očkování včetně první dávky. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vláda podle něj také schválila nový návrh novely zákon o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit vydávání evropských covidpasů. Praha 17:45 31. května 2021

„Certifikáty budou od zítřka vydávané v rámci adresy Očko.ÚZIS.cz a budou bilaterálně uznávány v sedmi zemích tak, jak jsme to schválili v pátek na vládě,“ řekl v pondělí Vojtěch.

Prokazovat se tak s nimi mohou lidé pro cestu do okolních států Německa, Rakouska, Polska a Slovenska a také Maďarska, Slovinska a Chorvatska. S každou zemí Česko vyjednalo bilaterální dohodu. „Jdeme cestou toho, abychom měli covidpasy uznatelné v rámci celé Evropské unie. Potřebujeme proto národní úpravu,“ doplnil.

Vláda zároveň podle ministra zdravotnictví schválila a odeslala do sněmovny další návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Minulou verzi poslanci odmítli projednat v legislativní nouzi, měli k ní výhrady. „Zadal jsem, aby byl návrh zúžen pouze na technické otázky a vydávání certifikátů tak, abychom byli v souladu s nařízením EU, které má platit od 1. července,“ uvedl Vojtěch.

„Cílem je, aby systém začal fungovat v Evropě od 1. července, ale připravujeme se i na případné zdržení a jednáme se státy, kam Češi rádi jezdí na dovolenou,“ dodal ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Vojtěch okomentoval také registraci k očkování. Vláda podle něj čeká na to, jaký bude ve skutečnosti zájem o vakcínu v dosud nejmladší věkové kategorii: registrace skupiny 16+ se otevírá v noci ze čtvrtka na pátek. „Je to téměř 1,5 milionu lidí, ale podle správců systému je registrace připravená a nemělo by dojít k technickým problémům,“ podotknul.

Pondělní kritiku vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že současné zadávání termínu druhé očkovací dávky je příliš rigidní, vnímá Vojtěch jako oprávněnou. Obává se ale, aby při uvolnění pravidel systém očkování nezkolaboval.

„Systém je nějak organizován a jsou naplánovány dodávky vakcín. Budeme o tom dále jednat, aby nedošlo k tomu, že by zhavarovala celá organizace očkování,“ zdůraznil. Například u vakcíny od firem Pfizer/BioNTech je vygenerován přesně 42 dní od první dávky a nelze ho měnit.

Podle Vojtěcha se zatím vláda nedohodla na testování žáků ve školách metodou PCR. „Jednali jsme s ministrem (školství) Plagou, ale zatím konkrétní výsledek nemáme. Chtěli bychom udělat screeningové preventivní testování metodou PCR, ale o detailech teprve budeme jednat,“ řekl. Podmínky a podobu testování školáků chce Vojtěch podle svých slov vyřešit do konce školního roku.

Kabinet také umožnil navýšit kapacitu žáků při výuky zpěvu ze šesti na 30. Úprava podle Vojtěcha cílí především na umělecké školy. Nově budou školy také moci organizovat pořizování fotografií, aniž by děti musely mít roušky či respirátory.

Konec plošných programů

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) oznámil, že plošné programy kompenzací COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady pokračovat nebudou. Všechny provozovny už podle něj mohou znovu fungovat. Vláda jen upraví a prodlouží některé dříve zavedené specifické dotační tituly.

COVID 2021 se vztahuje k období 11. ledna až 9. května. Ukončení termínu souvisí podle Havlíčka s otevřením celého maloobchodu od 10. května. Podnikatelé v něm mohou získat 500 korun na zaměstnance a den omezení. Žádosti o dotace ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přijímá do středy.

Dále naopak pokračuje COVID kultura. „Budeme ho vždy upřesňovat i v těch následujících týdnech,“ řekl Havlíček. I nadále budou podle něj podnikatelé moci čerpat podporu z programu Agricovid Potravinářství, což v pondělí schválila vláda, uvedl dále. Dodal, že se dodělá ještě COVID bus, který navazuje na program vytvořený v loňském roce pro zájezdové dopravce.