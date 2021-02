Výjimku dostali hlavně zdravotníci a dopravci. Ostatní musí od neděle při cestě do Německa do karantény

Německo rozmisťuje policejní hlídky na hranici s Českem. Od půlnoci budou zastavovat každého, kdo bude přijíždět na německé území. Dosud byly kontroly jen namátkové. Zároveň se výrazně zmenší skupina přeshraničních pracovníků, kteří do Německa můžou. Berlín se tak snaží zabránit šíření britské mutace koronaviru. Více k tomu řekl v rozhovoru pro Radiožurnál náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Praha 11:24 13. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po vstup do Německa začnou od neděle platit velmi přísné podmínky (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Kdo může i nadále dojíždět do Saska za prací a kdo bude muset zůstat doma?

Skupina osob, která i nadále bude moci překračovat hranice do Spolkové republiky Německo, je obecně velmi omezená. Jsou tam naprosté výjimky. Mezi ty výjimky, takzvané pendlery, budou v zásadě patřit pouze pracovníci ve zdravotnictví – lékaři a zdravotní sestry. Za velmi přísných podmínek, které znamenají kromě vyplňování toho příjezdového formuláře, že musí disponovat i potvrzením zaměstnavatele, že jsou skutečně nepostradatelní například pro tu danou nemocnic. Poté budou muset být i denně testování, což ale bude snad splnitelné v samotném Německu u toho zaměstnavatele.

Další důležitou výjimkou jsou řidiči v mezinárodní dopravě, zejména kvůli volnému pohybu zboží po Evropě. Tyto osoby jsou taky vyňaté z té povinné čtrnáctidenní karantény při vstupu do Německa. I při pouhém transitu ale budou muset disponovat minimálně antigenním testem, který nebude starší více než 48 hodin.

Teď k Bavorku. Tam platí jiná pravidla? Je už jasné, čeho se tam budou muset pendleři držet?

Já jsem před chvílí použil slovo snad, a to pramení z toho, že bohužel doteďka nemáme formálně finální pravidla. V Bavorsku se stále tvoří, ale zdá se, že do 99 procent stejně jako v Sasku budou respektovat a přebírat ta spolková pravidla na vstupu.

Akorát v Sasku skutečně, a stále to s nimi ještě vyjasňujeme, je výjimka místo pro sezonní pracovníky v zemědělství, na pracovníky v zemědělství obecně. Já jsem to před chvílí nezmiňoval, protože tato výjimka se zdá, že bude platit pouze pro případy, kdy ale někdo bydlí v Německu. Jinými slovy nový pracovník, ať sezonní nebo v zemědělství, to je ještě předmětem vyjasňovaní, se bude muset nově přestěhovat do Německa a tam začít pracovat, ale nebude to platit pro pendlery. Takže vidíte sám, že ta pravidla bohužel ještě pořád nemáme v té úplně poslední finální podobě. Snažili jsme se o to v zásadě po celou noc.

Je ještě jasné, že budou od nedělní půlnoci, to znamená ze soboty na neděli, zavedeny hraniční kontroly, jako tomu bylo před třemi týdny na česko-rakouské hranici, což znamená ty klasické nahlášené kontroly zatím na deset dní.

MZV ČR

@mzvcr Jednání s 🇩🇪 probíhala celou noc, stále ale nemáme informace o finálních pravidlech v Bavorsku a Sasku. Výjimky budou pro pendlery v kritické infrastruktuře (zdravotnictví), v Sasku zřejmě také v zemědělství. 3

Víte alespoň nějaký výhled, jak dlouho by tohle všechno mohlo na hranicích platit?

To je velmi nepředvídatelné. Nejsprávnější je odpověď, že prostě nevím, protože ten důvod našeho zařazení mezi ty oblasti s vysokým výskytem mutace koronaviru je právě ten vysoký podíl. A protože u nás ta čísla zřejmě ještě budou nějaký čas stoupat, tak se to bude odvíjet od toho. Nejsme tam sami, spolu s námi bude mezi ty oblasti s vysokým výskytem zmutovaného viru zařazeno od té dnešní půlnoci i Tyrolsko.

Drobné změny se týkají také změny režimu při cestách na Slovensko. Ty spočívají v čem?

Ty spočívají v zavedení systémových hraničních kontrol. Původně byly ohlášeny na pondělí, nicméně z důvodu přípravy a momentálního nedostatku policistů to opatření bylo posunuto až na středu. Ale pozor, už od pondělka máme hlášený i na česko-slovenské hranici zvýšený počet namátkových kontrol.

Abychom dokončili to kolečko po sousedech. Pro cesty do Polska a Rakouska platí jaké podmínky?

Pro cesty do Polska platí, možná trochu paradoxně vzhledem k té velmi silné uzavírce Polska při první vlně na jaře minulého roku, nejvíce benevolentní pravidla ze všech těch čtyřech našich sousedních států. Tam se stále dostaneme bez testu, pokud cestujete individuálně. Pokud cestujete hromadně, tak musíte disponovat PCR testem.

V případě Rakouska, tam to není úplně až tak přísném jako ten nový režim do Německa, ale taky velmi přísný v tom, že v zásadě musíte mít velmi dobrý důvod, proč do Rakouska cestujete. Měli byste pařit k té výjimečné skupině. Pokud se najdete, tak musíte disponovat PCR nebo antigenním testem s tím, že výjimka je pro pendlery, kteří mohou pendlovat. Do Rakouska mohou denně dojíždět za prací, ale musí se nechat dvakrát týdně otestovat, byť je to možné v samotném Rakousku.