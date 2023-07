Na dlouhé cesty alespoň po šesti hodinách spánku a s přestávkami ideálně po dvou hodinách, radí BESIP

O prázdninách je na silnicích silnější provoz než jindy. Je to období, kdy se potkávají řidiči aut, cyklisté, motorkáři i chodci. A to zvyšuje riziko dopravních nehod. Loni v létě jich bylo v Česku přes 16 tisíc a zemřelo při nich 74 lidí. „30 až 40 procent smrtelných nehod v Česku je způsobeno nepřiměřenou rychlostí. Zpomalit, nezávodit s ostatními ani s časem a bezpečný odstup, který řada řidičů podceňuje,“ radí vedoucí BESIP Tomáš Neřold. Praha 19:09 1. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestování o prázdninách: Na silnici nezávoďte s časem, přestávky každé dvě hodiny, doporučuje BESIP | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Co byste doporučil řidičům, kteří ať už sami, nebo s rodinou vyrážejí na letní dovolenou autem? Co by neměli podcenit?

Kromě tradiční kontroly vozidla před jízdou, jako je kontrola kapalin, světel, jestli fungují, tlak v pneumatikách bych připomněl i to, na co většina z řidičů zapomíná, neřeší – rezerva. Aby také rezervní pneumatika nebo rezervní kolo mělo správný tlak, protože jinak je nám tam vlastně v tom autě k ničemu.

Je dobré také nad rámec povinné výbavy, kterou mám ve vozidle, mít reflexní vesty, mít jich více, ideálně pro všechny spolujezdce. Dále plnou nádrž, protože mohu uvíznout v koloně na velmi dlouhý čas v horku, takže abych mohl mít zapnutou klimatizaci. Pro tu stejnou situaci i určitě dostatek pití, kvalitní baterku, nabíječku na telefon… to jsou věci, které se v autě vždycky hodí.

A naplánovat si trasu tak, abych měl body, kde chci zastavit, kde to třeba máme rádi. Může to být třeba čerpací stanice, kde máme rádi kafe nebo to může být místo, kam se chceme podívat, a tak se tam zastavíme.

Co je podle vás teď v létě největším rizikem nehod? Kromě toho, že se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Jak riziko nehod minimalizovat?

Stále platí, že 30 až 40 procent všech smrtelných nehod v České republice je způsobeno nepřiměřenou rychlostí. Obecně, zvlášť teď při vysokých intenzitách dopravy platí zpomalit, nezávodit s ostatními, nezávodit ani s časem, jestli v cíli na konci budu o půl hodiny dříve nebo později.

Dále bezpečný odstup, který řada našich řidičů podceňuje, protože ten dává prostor vyřešit krizovou situaci. To znamená dvě vteřiny bezpečného odstupu, když si to počítám od pevného bodu. Máme na dálnicích také šipky, které na to řidiče upozorňují. Každá mezera představuje jednu vteřinu, takže řidiči by měli mít dvě vyznačené mezery před sebou. Riziko v létě zvyšuje také únava.

A tak se dostáváme volně k dalšímu tématu, kterým je mikrospánek. Jak ho na sobě poznat a jak mu předejít?

Určitě nás nepřekvapí, že příznaky je bolest očí nebo pálení očí. Také to na řidiči mohu poznat, když jsem spolujezdec, podle neklidného sezení, že pořád mění pozici nebo jsou varováním i nezvyklé pohyby hlavou.

Předcházet se tomu dá určitě už samotnou přípravou na jízdu v tom smyslu, že bych měl mít alespoň šest hodin spánku a nevyrážet třeba po čtyřech nebo třech hodinách spánku, dělat přestávky ideálně každé dvě hodiny, mít nějakou fyzickou aktivitu během přestávky. Rozhodně neřídit o moc dále než tři hodiny.

A není to jenom o tom samotném řidiči. Je důležité, aby ostatní s řidičem, pokud není sám, komunikovali. Pokud si všichni vezmou sluchátka, dívají se na film a spolujezdec třeba usne, tak to není dobře. To jsou určitě věci, které tomu mohou pomoci.