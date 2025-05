Cestování šéfa NSA Šebka je součástí jeho funkce, říká premiér Fiala. Dozorčí komise bude chtít vysvětlení

Úkolem Národní sportovní agentury je nejenom rozdělovat dotace, ale také podporovat reprezentanty na sportovních akcích doma i v zahraničí. Premiér Petr Fiala (ODS) tak skrze svou mluvčí reagoval na zjištění serveru iROZHLAS.cz, že šéf agentury Ondřej Šebek (ODS) vyjel na služební cestu na Bahamy či do Singapuru.



Oproti tomu první místopředseda vlády Vít Rakušan (STAN) by veškeré peníze určené na sport raději investoval do sportování veřejnosti a dětí či do rozvoje sportovní infrastruktury. „A tomu by měly být podřízené veškeré aktivity agentury,“ uvedl.



Šebkovy zahraniční výjezdy – jejich účel a přínos – budou také tématem jednání dozorčí komise sportovní agentury, která zasedne příští týden.

„Jde o zajištění antidopingového programu, vytváření podmínek pro sport dětí a mládeže nebo zdravotně hendikepovaných občanů, podporu pořádání mezinárodních sportovních akcí, spolupráci se sportovními svazy a v neposlední řadě také podporu reprezentantů na sportovních akcích v České republice a zahraničí,“ vypočítala úkoly, kterými je pověřená Národní sportovní agentura (NSA), mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková.

Reagovala tak na otázky ohledně nákladných zahraničních cest předsedy NSA Ondřeje Šebka do vzdálených světových destinací, které redakce adresovala premiéru Petru Fialovi. Na jeho návrh vládní kabinet totiž předsedu sportovní agentury jmenuje i odvolává. Z vyjádření Michut Ješátkové vyplývá, že služební výjezdy obecně jsou součástí výkonu Šebkovy funkce.

Konkrétní návštěvy ale mluvčí komentovat nechtěla. „Co se týče konkrétních zahraničních cest vedení NSA, tak ty musí zdůvodnit samotná agentura. Žádná ze zahraničních cest nepodléhá schválení vládou,“ vysvětlila důvody Michut Ješátková.

Vládní mluvčí tlumočený Fialův názor, jak využívat peníze určené na sport, ovšem nesdílí první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Obecně si myslím, že posláním Národní sportovní agentury je podpora sportovních a pohybových aktivit veřejnosti, dětí a mládeže a také investice do sportovní infrastruktury pro školy, kluby i veřejnost,“ napsal v sms zprávě redakci.

8 miliard na sport Národní sportovní agentura (NSA) rozděluje dotace určené na rozvoj sportu, sportovní reprezentaci a významné sportovní akce. Letos hospodaří s rozpočtem ve výši téměř 8 miliard korun. Vedle poskytování dotací patří mezi její strategické cíle i rozvoj agentury včetně spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. NSA byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jejím prvním šéfem byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021 nahradil Hniličku Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se funkce předsedy agentury ujal Ondřej Šebek. Přínosem vzniku agentury mělo být posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor.

„A tomu by měly být podřízené veškeré aktivity Národní sportovní agentury a s tím související náklady,“ doplnil Rakušan.

Nejkritičtější k Šebkovým cestám je hnutí SPD. Podle jeho poslance Radka Rozvorala, člena sněmovního podvýboru pro sport, nemá být NSA „cestovní kancelář na exotiku“, ale úřad na transparentní přerozdělování finančních prostředků do sportu. „Na což by se měl pan předseda Šebek hlavně zaměřit,“ napsal v textové zprávě Rozvoral.

Dílčí role

Šebek během jediného roku vyjel za státní peníze na služební cesty na Bahamy, do Singapuru či Japonska. „Má přítomnost na těchto akcích má konkrétní výsledky,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Bránil se tak kritice exčlena kontrolního orgánu Arnošta Štěpánka (Piráti), že si dělá z dotačního úřadu soukromou cestovní kancelář.

Štěpánek skončil v dozorčí komisi zkraje roku podle svých slov právě proto, že nemohl kontrolní činnost nad agenturou vykonávat. NSA mu údajně odmítala předložit jím vyžadované dokumenty pro kontrolu.

Šebek také argumentoval tím, že na sportovní akce doma i v zahraničí jezdí z „pozice nejvyššího představitele národní sportovní autority“. „A svou účastí na těchto akcích plním společenskou, reprezentativní, ale i pracovní roli,“ uvedl.

Premiér Fiala ale podle Michut Ješátkové takový výklad nesdílí. Šebek podle ní v čele českého sportu nestojí, je tu ještě ministr školství, mládeže a tělovýchovy. „Předseda NSA je výkonnou postavou směrem dovnitř českého sportovního prostředí, protože právě on řeší konkrétní projekty a každodenní agendu. Jednoznačně tak na vaši otázku, kdo je hlava českého sportu, nelze z principu odpovědět, protože jak ministr, tak předseda NSA hrají dílčí roli,“ vysvětlila.

Vysvětlení pro komisi

O Šebkových služebních cestách do vzdálených destinací se bude chtít bavit například poslanec Jan Richter (ANO), místopředseda dozorčí komise Národní sportovní agentury. Příležitost k tomu podle něj bude už v příštím týdnu, kdy komise zasedá.

Stejné téma tam plánuje otevřít i senátor Jan Sobotka (za STAN), který v tomto kontrolním orgánu také zasedá. „Určitě se budeme na zasedání komise příští týden ptát předsedy na přínos a účelnost takto vynaložených prostředků,“ napsal redakci ve zprávě Sobotka s tím, že plán zahraničních cest předsedy je plně v kompetenci vedení úřadu. „Dozorčí komise to neschvaluje,“ podotkl.

Vysvětlení ohledně nákladných výjezdů bude požadovat také další člen dozorčí komise, senátor Pavel Karpíšek (ODS). Podle něj ale výjezdy do zahraničí ze strany sportovních funkcionářů nejsou nic nezvyklého.

„Je obvyklé, že sportovce doprovází na vrcholných akcích i nějaký doprovod, a kdo jiný než vedení Národní sportovní agentury. Samozřejmě se na konkrétní akce zeptám,“ přislíbil Karpíšek.

A v obdobném duchu reagovali i jeho senátní kolegové a členové dozorčí komise NSA Tomáš Třetina (TOP 09) a Josef Klement (KDU-ČSL).

Podle prvního jmenovaného nejde o „závažný problém“. „Když chci pořádat mistrovství světa ve florbale, tak musím jet tam, kde se koná. A tam ho domlouvat. Rád si to vysvětlení vyslechnu, ale nemyslím si, že by šlo o závažný problém, který bychom neuměli řešit a vyřešit,“ vysvětlil Třetina.

Podle lidoveckého senátora Klementa bude důležité Šebkovo vysvětlení, za jakým účelem do daných zemí vyjel a o čem přesně jednal. „Jaký program si tam nastaví, to bychom neměli asi zkoumat bod po bodu. Ale ten účel by nás zajímat měl,“ zhodnotil zákonodárce.

Zahraniční výjezdy mohou podle něj navíc být žádoucí. „Kdyby pan předseda trávil polovinu času v zahraničí, tak je to divné. Pokud ale vyjede čas od času na nějaké pracovní jednání do zahraniční, kde se setká s kolegy, tak si myslím, že je to ku prospěchu věci. Ale mělo by to mít své meze,“ doplnil.