Cestování letadlem bez testu je minulostí. Smartwings bude po cestujících požadovat negativní výsledek

Cestování letadlem bez negativního testu s aerolinkami Smartwings a České aerolinie již nebude od pátku možné. Přepravce je bude před odletem vyžadovat na všech svých linkách vyžadovat. „Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin a výsledek PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla," uvedla mluvčí Vladimíra Dufková. Na létání bez negativního výsledku testu v úterý upozornil server iROZHLAS.cz. Praha 17:27 2. března 2021

Od pátku 5. března platí pro cestování letadly společností Smartwings a České aerolinie nové podmínky. „Na paluby letadel mířících z nebo do České republiky bude možné vstupovat jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu,“ popsala opatření Dufková.

Od povinného testování budou osvobozeni děti do 5 let a cestující, kteří v uplynulých 90 dnech prodělali covid-19. Ti to ale budou muset dokázat písemným lékařským potvrzením v anglickém nebo českém jazyce.

Negativní testy tak přibyly k podmínkám cestovatelů, kteří se vydají do cizí země. „I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země,“ upozorňuje mluvčí aerolinek.

Do Egypta bez testu

Server iROZHLAS.cz v úterý zveřejnil zjištění, že při letech do Egypta se někteří cestující nechávají testovat až v cílové destinaci a na paluby letadel tak nasedají bez negativního testu.

Tím, že bylo testování v Česku dobrovolné a někteří cestující ho podstoupit nemuseli, ale ztrácel takový postup logiku. Během několika hodin v letadle se totiž může nákaza přenést.

Epidemiolog Rastislav Maďar totiž cestování letadlem považuje s ohledem na šíření koronaviru za rizikové. „Obecně je letadlo vhodným prostředím pro šíření respiračních virů, včetně nového koronaviru. Například v průběhu konzumace jídla a nápojů nebo když cestujícímu sklouzne rouška v průběhu spánku,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Ještě v pondělí panoval v Česku nesoulad v tom, kdo může negativní testy před nástupem do letadla nařídit.

„Letecká společnost se řídí nařízeními příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví země odletu, tranzitu a příletu. V České republice je to ministerstvo zdravotnictví, které nařizuje příslušná ochranná opatření, případně jednotlivé hygienické stanice,“ uvedla mluvčí Vladimíra Dufková na dotaz, proč společnost nepožaduje po cestujících negativní test před vstupem na palubu.

‚Pravidla určuje dopravce‘

Ministerstvo zdravotnictví ale tvrdilo, že si v tomto ohledu určují pravidla jednotlivé letecké společnosti. „Testování před odlety z České republiky je v souladu se stanoviskem ministerstva vnitra v kompetenci přepravních společností,“ napsala mluvčí Barbora Peterová.

Smartwings i České aerolinie už dlouhodobě uplatňují i další hygienická opatření ve svých letadlech. Jsou například vybavena vzduchovými filtry k záchytu virů a bakterií. Interiér letadel je pak před každým letem a po něm dezinfikován. Cestující musí mít po dobu letu nasazený respirátor a při výstupu a nástupu dodržovat odstupy.

Smartwings nyní létají z Prahy do Málagy, na Kanárské ostrovy Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, na Mallorcu, Madeiru nebo do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam. České aerolinie aktuálně létají do Paříže, Amsterdamu, Stockholmu, Kyjeva a Moskvy.