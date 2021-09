Pro návrat z některých evropských zemí budou platit od pondělí mírnější pravidla

Návrat zpátky do Česka z některých evropských států bude od pondělí jednodušší - konkrétně jde o Francii, Španělsko, Nizozemsko a Monako. Ty se totiž na takzvaném cestovatelském semaforu přesunou z červené do oranžové kategorie, která znamená střední riziko nákazy. Praha 10:01 26. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V červené kategorii zůstávají například sousední Německo a Rakousko nebo Chorvatsko. K tmavě červeným zemím pak patří třeba Velké Británie nebo Rusko. Ilustrační foto | Foto: Pedro Nunez | Zdroj: agentura Reuters

Změny se příliš nedotknou lidí s ukončeným očkováním nebo potvrzením o prodělání koronaviru, kteří musí pouze vyplnit takzvaný příjezdový formulář. Ostatním by pak měl stačit antigenní test.

Covid podle šéfa Airbnb navždy změnil cestování. Roste zájem o lidský kontakt a pronájmy na léto Číst článek

„Místo pětidenní karantény a PCR testu budou potřebovat už pouze antigenní test buď před cestou, nebo po návratu,“ říká pro Radiožurnál náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

Antigenní test musí lidé podstoupit do pěti dnů po návratu do Česka. Stejná pravidla platí už delší dobu také pro cestování ze Slovenska, Švédska, Itálie nebo třeba Portugalska, včetně Azorských ostrovů a Madeiry.

Červená kategorie

Zhoršení se bude od pondělí týkat Litvy. Ta se přesunula z červené kategorie do tmavě červené, tedy mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy. Přísná pravidla pro návrat se ale v podstatě nemění.

„V reálu to nebude znamenat žádnou změnu cestovatelského režimu. Důvod, proč se stále drží čtyři barvy na tom našem semaforu je, aby lidé viděli ten pohyb, jaký stát se zhoršuje a jaký se zlepšuje. V reálu však rozdíl mezi červenou barvou a tmavě červenou žádný rozdíl není,“ vysvětluje Smolek.

Ještě před příjezdem do Česka tak musí mít lidé, kteří cestují hromadně například autobusem nebo letecky, negativní test. Cestující musí dále po návratu, bez ohledu na to, jakým způsobem se do Česka vrací, zůstat v samoizolaci, kterou je možné ukončit nejdříve po pěti dnech, a to negativním PCR testem.

Tato opatření se netýkají osob s ukončeným očkování nebo těch, kteří v posledních 180-ti dnech koronavirus prodělali. Zůstává jim ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Lyžařská střediska v Rakousku budou vyžadovat bezinfekčnost a respirátory, oznámila vláda Číst článek

V červené kategorii zůstávají například sousední Německo a Rakousko nebo Chorvatsko. K tmavě červeným zemím pak patří třeba Velké Británie nebo Rusko. Cestovatelský semafor pravidelně aktualizují ministerstva zdravotnictví a zahraničí na základě údajů z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Mimo EU

K zemím s nízkým rizikem nákazy mimo EU patří momentálně například Austrálie, Kanada, Nový Zéland nebo Saudská Arábie. Od listopadu by se mohly částečně uvolnit podmínky pro cestování do Spojených států. Ty na své území budou zřejmě pouštět plně očkované cizince s potvrzením o negativním testu. Bližší podrobnosti ale zatím americké úřady nesdělily.