Storno poplatky trvají i při zrušení zájezdu kvůli epidemii, na dovolenou nikoho nenutíme, říká Papež

Od 15. června budou moct Češi znovu cestovat do většiny evropských zemí i zpět bez omezení. Vláda schválila tzv. semafor, který rozděluje státy do tří skupin. Pouze u červené kategorie pak bude při návratu nutné předložit negativní test na nemoc covid-19. O tom, co nová situace znamená pro cestovní kanceláře a jejich klienty a kolik kanceláří krizi nepřežilo, mluvil v úterý na Radiožurnálu místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:40 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež | Foto: Jana Kudláčková

Vláda schválila tzv. semafor, v reálu ale cestování ještě nemusí být tak jednoduché. Máte aktuální informace, jak to bude od 15. června i z té druhé strany? Bude opravdu reálně možné bez omezení cestovat do všech států, které česká vláda zařadila do zelené a oranžové skupiny?

Ano, máme takové informace a ten semafor, tak jako představila vláda, je v podstatě reálný. Počítáme s ním i pro svoji práci. Je dobře, že máme konečně něco, čeho se můžeme chytit my i individuální cestovatelé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cestovním kancelářím nejvíc přispěla podpora mezd. Plánovaná podpora nájmů by byla také výrazná pomoc, myslí si Jan Papež

Je to tedy stoprocentní? Protože v případě Rumunska nebo Polska to zatím tak jednoduché není.

Když se podíváte například na Polsko, to je v seznamu zelených zemí s podmínkou a je možné, že se z nich vytratí do oranžových. Semafor bude v realitě flexibilní. Když se situace v některé zemi zhorší nebo se změní podmínky provozu na hranicích, tak z jedné barvy semaforu vypadne do druhé.

Máte s vládou domluvené, co by se dělo, pokud bude některá ze zemí přesunuta do jiné kategorie? Je možné, že lidé odjedou do země, která v tu chvíli bude zelená nebo oranžová, a během cesty se následně dostane do červené skupiny? Co to bude pro turisty znamenat?

Jednali jsme o tom s hygieniky i s představiteli ministerstva zahraničních věcí. Změna z jednoho světla do druhého nebude tak náhlá, protože země, která v tuhle chvíli vypadá koronavirově dobře, se na jinou barvu nezmění ze dne na den.

Jak dlouho by to mělo trvat?

Minimálně 14 dní až tři týdny bude trvat, než se vyhodnotí situace tak, aby se změnil systém. To znamená, že pokud odjedete do konkrétní země, s největší pravděpodobností se její barva nezmění. My jako cestovní kanceláře i klienti, kteří budou cestovat bez cestovní kanceláře, ale budeme muset být ostražití a informace sbírat ve své podstatě každý den.

V tabulce jsou zatím země z Evropské unie a z evropského hospodářského prostoru. Jednáte s ministerstvem zahraničí i o zařazení dalších zemí?

Samozřejmě, pro nás jsou důležité i země, které jsou těsně za tímto prostorem, například Černá Hora.

Máte nějaký příslib?

V tuto chvíli ne. Je strašně důležité, jak se k aktivitě takového státu bude stavět Evropská unie. Pro nás, kteří jsme iniciovali bilaterální vztahy, je to trošičku absurdní situace, protože si myslíme, že by státy měly dál mít právo vyjednat si bilaterální vztahy. Ve chvíli, kdy někdo přiletí letadlem do Černé Hory a letadlem se vrátí zase do Čech, tak nenaruší nic, co by v Evropě mohlo znamenat poruchu. Doufáme, že se do konce června všechno vyřeší tak, aby v červenci mohli lidé normálně cestovat i do dalších zemí.

Rozšíření seznamu

Na jaké další státy tlačíte?

Pro nás je důležité například Tunisko, Egypt, Spojené arabské emiráty – to jsou země, které jsou relativně blízko a jsou významné z hlediska počtu klientů, kteří v nich trávili dovolenou. Například u Turecka je to věc, kterou musí zvážit především hygienici. Jakmile se bude blížit podzim, budou nás zajímat i exotické země, jako je třeba Thajsko nebo Vietnam.

Někoho možná překvapilo, že cestování bez omezení se bude týkat i Španělska nebo Itálie. Jak tohle jako zástupci cestovních kanceláří vnímáte? Nemáte nějaké vnitřní obavy tyto země nabízet?

To si musí srovnat se svým svědomím a vědomím každý management. Já si myslím, že šlo především o ostrovy, jako jsou Kanárské ostrovy, Baleáry, Sardinie nebo Sicílie. Lokality, které mají málo nakažených, jako třeba Kalábrie, my jako cestovní kanceláře velmi rádi využijeme, protože jsou to jsou oblíbené destinace. I samotné ostrovy trvají na tom, že na své území nepustí občany ze severu Itálie. Brání se tomu, aby se situace změnila.

Hraničním kontrolám se Češi nevyhnou. Otázky a odpovědi, jak se bude cestovat podle ,semaforu‘ Číst článek

Co toto rozhodnutí vlády o možnosti cestovat do zahraničí od 15. června znamená pro cestovní kanceláře? Začnete od tohoto data opět nabízet zájezdy do všech zelených, případně oranžových zemí?

Znamená to to, že cestovní kanceláře, které budou mít připravený program, ho mohou nabídnout klientům s vědomím, že budou platit jasná a zřetelná pravidla. Bude záležet na tom, kam se bude létat, bude záležet na tom, do kterých destinací se dá dojet vlastním autem, ale podle těchto pravidel se dá tvořit produkt.

Kolik prázdninových zájezdů se může podle předpokladů prodat?

Pokud se na to budeme dívat optimisticky, vidíme to okolo 40 procent loňské produkce. Pesimističtí kolegové říkají, že to bude někde mezi 25 až 30 procenty klientů, které jsme odvezli v loňském roce.

Letecká doprava

Předpokládám, že teď musíte jednat s hotely, s partnerskými incomingovými cestovními kancelářemi nebo s leteckými společnostmi. Co je v tuto chvíli největší problém, abyste byli schopni po 15. červnu zájezdy zrealizovat?

Posledních šest až osm týdnů vyjednáváme v mnoha zemích, abychom věděli, jaká je situace. Klíčové je to u hlavně u destinací, kam se nedá dojet vlastním autem. Nejvíce nám chybí informace o tom, jak bude vypadat letecká doprava.

Kdy tyto informace dostanete?

Doufáme, že v řádu dní.

Se kterými leteckými společnostmi jednáte?

Jednáme nejenom s Travel Servisem, který je pro nás klíčovým partnerem, ale i s leteckými společnostmi z jednotlivých zemí. Brzy by se mělo ukázat, kdo bude mít odvahu, jaké linky otevře a jestli bude vůbec chtít spolupracovat s českými cestovní kancelářemi a nabídnout i určitý objem dopravy pro individuální cestující.

Jak velký objem spojů máte od leteckých společností potvrzený?

Pokud bychom to brali podle toho, co je fixně dáno, tak kolem 10 až 15 procent možných letů.

Češi mohou od pátku přijet do Chorvatska bez omezení. Namísto rezervace stačí vyplnit formulář Číst článek

O které destinace jde?

Jedná se především o destinacích v Řecku. Také jde o destinace na španělských ostrovech, například Kanárské ostrovy. A jedná se i o lokalitách, které jsou například v Chorvatsku, jako Split a Dubrovník, nebo Burgas v Bulharsku.

Říkal jste, že vyjednáváte i se společností SmartWings. u níž byly pochybnosti, jestli přežije, nebo bude potřebovat státní pomoc. Jak vypadají tato jednání?

S dopravci vyjednává každá cestovní kancelář sama za sebe.

To znamená, že vy o tom v rámci asociace nehovoříte?

Víme, že jednání probíhají a že probíhají v optimistickém duchu. Vycházíme z předpokladu, že Travel Service vydrží a tuto sezonu odlétá.

Situace hotelů

Máte v tuto chvíli informace o tom, jak se režim bude měnit – tedy jestli všechny služby, které jste nabízeli, jako animační programy, fakultativní výlety atd., budou fungovat?

Když se mě na to klienti ptají, říkám, aby se podívali, jak to funguje u nás. Samotné země na tom nejsou jinak než my. Hoteliéři dostávají úplně stejné informace od svých vlád jako my. Kdybyste se podívali, co se k nám dostávalo před měsícem, báli byste se, že ještě na konci září se nebude konat jediná svatba s více než deseti lidmi. Situace se ale postupně zlepšuje a služby, které se před 14 dny zdály být v podstatě nemožné, se vrací zpátky na stůl – ať už to jsou typy stravování, animačního programu atd.

Pro cestu na Slovensko je podle Petříčka stále nutný formulář. Hranice s Polskem chce otevřít co nejdříve Číst článek

Klientům bych doporučil, aby se bavili se svojí cestovní kanceláří, která bude mít nejaktuálnější údaje, a aby informace vnímali jako něco, co je v tuhle chvíli elastické. Není se ale čeho bát, protože žádná vláda ze zemí, o kterých se bavíme, nedala žádné striktní zákazy. Umožnila hotelům, aby situaci řešily po svém. Je to spíš o vzdálenostech, které mají mít například stoly v restauraci nebo lehátka na pláži.

Existuje termín, kdy musí klient od cestovních kanceláří dostat informace o tom, jak to v hotelu bude vypadat, tedy jestli zahrnuje all inclusive, jestli organizuje animační programy, jestli bude možné chodit k bazénu v roušce apod.?

Ze zákona na to máme tři týdny před cestou.

I s těmito detaily?

Toto jsou detaily, které jsme nedávali ani předtím. Koronavirus nás nutí ke změně komunikace s klientem, tak jako nutí celou společnost se nějakým způsobem chovat. Ze zákona máme tři týdny před odletem na to říci, zda jsme schopni zrealizovat zájezd tak, jak jsme ho klientovi nabídli. Ale jestli bude předpis v jednom hotelu nosit roušku po cestě od bazénu do pokoje, a v jiném hotelu ne, to už je až tak prováděcí informace, kterou může cestovní kancelář dávat třeba tři nebo čtyři dny před odletem. Dokonce případně až po příletu.

Pokud bych tedy jel v polovině srpna, stačí, když se týden před koncem července dozvím, jestli pojedu na dovolenou? Není to pozdě?

Tato možnost existovala i dávno před koronavirem. Cestovní kancelář mohla především u poznávacích zájezdů čekat, jestli se bude realizovat, nebo ne. V tomto případě je to ale četnější. Podle mě je to fér pro oba. Na druhou stranu, většina cestovních kanceláří bude informovat klienty mnohem dříve, protože i pro ně je důležité, aby byl klient byl spokojený a aby věděl, že zájezd bude uskutečněn.

Storno poplatky

Mění se s rozhodnutím vlády umožnit cestování do zahraničí její pozice směrem k vám? Pokud má například někdo strach jet na dovolenou do zahraničí nebo si ji kvůli rizikům neužije, je to důvod k vrácení peněz nebo nabídnutí voucheru?

Žijeme v demokratické společnosti. Žádná cestovní kancelář nemůže přijít k vám domů a odvézt vás na dovolenou. Když nechcete a zájezd zrušíte, je to, jako kdybyste ho rušili před koronavirem. Máte za své rozhodnutí odpovědnost a zaplatíte storno poplatek.

,S německou cestovkou bych jel i do Českého ráje.‘ U sousedů vrací hotovost, jiný je i přístup vlády Číst článek

To je pravda. Vy mě neodvezete, ale vezmete mi storno poplatek...

Ano, pokud je to z důvodu strachu, tak vezmeme storno poplatek.

Je to fér?

Myslím, že to fér je. Objednali jste si nějaké služby a my je připravili. Pokud je země označená za bezpečnou, mohli jste to akceptovat. Takže zaplatíte storno poplatek. Většina cestovních kanceláří by vám ale už dala voucher – to znamená, že vás nemůže donutit cestovat nyní, ale cestovat můžete znovu za pár měsíců nebo příští rok.

Kurz české koruny

Během pandemie výrazně oslabila česká koruna. Podle zákona má v takové situaci cestovní kancelář právo zájezdy zdražit. Máte informace, jestli toho některé cestovní kanceláře využijí?

Některé určitě ano. Je to ekonomicky nezbytné. Jiné cestovní kanceláře už zrušily všechny zájezdy až do konce srpna, vytváří nový katalog a budou zřejmě ceny počítat už novým kurzem. Každý k tomu přistupuje po svém. Je to o tom, jak se cestovní kancelář cítí na trhu, jaké má vazby v zahraničí, jaké má zásoby valut. Je to normální ekonomika, na kterou jsme v cestovních kancelářích zvyklí. Skoky koruny jsou nám z minulosti známy.

Pokud se mi to stane jako zákazníkovi, mám šanci s tím něco dělat, nebo prostě musím zaplatit?

V případě, že je to v řádu deseti procent nad rámec kurzu, se kterým se počítalo, není možnost od smlouvy odstoupit. Tam je cestovní kancelář zákonem chráněna.

Některé cestovní kanceláře, včetně těch největších, již zrušily všechny prázdninové zájezdy. Proč to podle vás udělaly?

To je otázka spíše na jejich managementy.

Ministerstvo odeslalo Bruselu odpověď na vytýkací dopis. Vouchery na zájezdy jsou podle něj v pořádku Číst článek

Většina patří do vaší asociace, nebavili jste se o tom?

Bavili jsme se o tom. Myslím si, že je to o tom, že nebyli schopni zrealizovat zájezd v podobě a za tu cenu, jakou klientům slíbili.

Podle vás tak jde o cenu?

Myslím, že to je komplex všeho. Při obrovském množství hotelů, který mají v katalozích, je technicky nesmírně náročné zjistit nové informace o tom, jestli se nezměnily podmínky. Technicky raději cestovky zvolily tuto metodu. Nešťastné podle mě akorát bylo pouze zrušení zájezdů do konce srpna. Kdyby řekli, že zrušili starý katalog a připravuje se nový podle toho, jak situace vypadá nyní, bylo by to lepší. Ale myslím si, že přijdou nové katalogy, nová nabídka na weby, a že lidé, kteří dostali voucher, ho budou moci vyměnit za dovolenou ještě v letošním roce.

Riziko insolvence

Máte informace o tom, jestli už někteří vaši členové nebo nečlenové zkrachovali?

Zatím zkrachovala jedna cestovní kancelář menšího rozsahu. Těch krachů ale může přibýt. V rámci nouzového stavu jsme ani neměli právo poslat své firmy do insolvence.

Jsou akutně ohrožené i další cestovní kanceláře a hrozí, že by se do insolvence dostaly?

Management žádné cestovní kanceláře nemá povinnost nás o něčem takovém informovat. Cestovní kanceláře jsou v této chvíli z hlediska ekonomiky ve špatném stavu, protože více než dva a půl měsíce jsme nemohli vůbec nic dělat, a další dva až dva a půl měsíce budeme hrát na hraně života a smrti. Jestli dostaneme nějakou pomoc státu, to ještě uvidíme. Zatím si myslím, že co stát udělal, nám pomohlo – především podpora mezd. Pokud dostaneme i podporu nájmu, tak to v mnoha případech může opravdu být velmi významná pomoc.

V mnohem horší kondici mohou být cestovní agentury, které nakonec ještě přišly o provize z prodaných zájezdů. Z voucherů, které získali jejich klienti za své zájezdy, nedostanu provizi dříve, než se voucher uplatní. Ti by možná v tuhle chvíli potřebovali od státu také velkou pomoc, aby vůbec přežili.

Rizikem jsou vracející se Češi, ne zahraniční turisté, na druhou vlnu jsme ale připraveni, říká Maďar Číst článek

Máte nějaký aktuální odhad, kolik cestovních kanceláří nebo cestovních agentur by současnou situaci nemuselo přežít?

Pokud nebude jasno, jak budou létat letadla, a do zeleného světla se nepřidají další země, může to být i polovina trhu.

Kontroverzní vouchery

Parlament na ochranu cestovní kanceláří přijal tzv. lex voucher, podle něhož cestovní kanceláře mohou klientům namísto záloh za zrušené zájezdy vydat poukázku na zájezd, kterou může zákazník uplatnit do srpna příštího roku a až pak žádat vrácení peněz. Kvůli úpravě se na Česko oficiálně obrátila Evropská komise s tím, že ta úprava není v souladu s evropským právem na ochranu spotřebitele. Kdyby od této možnosti Česká republika ustoupila, jak velký by to byl problém? Máte analýzu, o kolik by se počet cestovních kanceláří, které by nevydržely, třeba zvýšil?

Mohly by to být i dvě třetiny nebo tři čtvrtiny trhu. Tady si ale musíme uvědomit jednu důležitou věc – ten zákon vznikl na ochranu cestovních kanceláří. Paní ministryně (pro místní rozvoj – pozn. red.) jasně zdůvodnila v Parlamentu, proč takový zákon navrhuje, Parlament ho schválil, představila to Senátu, Senát ho schválil, podepsal ho i pan prezident. To je velká skupina lidí, kteří souhlasili s paní ministryní, že je potřeba ochránit cestovní ruch a cestovní kanceláře.

Na druhé straně, je to na úkor klientů. Mnozí z nich mohou mít také vážné finanční problémy. Zaplatili za to, aby udrželi své podnikání v chodu, a místo toho úvěrují nedobrovolně cestovní kanceláře.

Oni neúvěrují cestovní kanceláře, to je právě ten mýtus. Cestovní kanceláře jejich peníze poslaly do hotelů, poslaly je leteckým společnostem. Samozřejmě, pokud by Evropská unie...

Dobře, v tom případě úvěrují celý řetězec.

Zaplatili si dovolenou, kterou není možné v tuhle chvíli realizovat. Pokud by Evropská unie donutila hoteliéry a letecké společnosti, aby vrátili peníze cestovním kancelářím, tak pak by ony mohly vracet peníze zpět. Vzít v potravinovém řetězci jednoho člena a na něho se soustředit a tlačit není fér.

Soud je krajní možnost, komise mě mile překvapila, říká Dostálová k auditu o střetu zájmů Číst článek

Cestovními kancelářemi odjede 50 procent lidí na dovolenou. Nikdy se nemluvilo o tom, co se děje s těmi ostatními 50 procenty, kteří si koupili u leteckých společností letenky na přímo a kteří si koupili hotel na přímo. Ti všichni čekají na své peníze a možná už je nikdy neuvidí. Kdežto klienti cestovních kanceláří dostali pojištěné vouchery a to znamená, že i když by cestovní kancelář zkrachovala, lidé o své peníze nepřijdou.

Některé cestovní kanceláře nabízejí nejenom pojištěné vouchery, ale také své vlastní, kde je sice nějaká výhoda, ale na druhé straně u nich není jistota vrácení peněz na konci příštího roku. Přijde vám to spravedlivé?

Přijde mi to fér, pokud cestovní kancelář nechala klienta vybrat.

Nedostáváte jako vedení asociace na vouchery stížnosti od klientů?

V případě stížností se obracíme zpět na cestovní kanceláře, kterých se to týká. Snažíme se jim říct, aby klienta správně informovali a dali mu právo si vybrat. Pokud si tak klient namísto lex voucher vybere voucher, který má nějaké bonusy, tak je to v pořádku. Pokud jste nabídli jenom jeden voucher, a ne druhý, tak by klient měl právo se k transakci vrátit a mít šanci si vzít lex voucher.

Vztah s ministerstvem

Před dvěma týdny jste v rozhovoru pro DVTV kritizoval vládu a konkrétně ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (ANO) za nedostatečnou pomoc českým cestovním kancelářím. Máte stále pocit, že paní Dostálová je slabá ministryně, která nebojuje za vás, ale proti vám?

S plným respektem musím přiznat, že paní ministryně se v poslední době chová k cestovním kancelářím už mnohem lépe. A sami jsme si teď povídali o lex voucheru, což je důkaz toho, že paní ministryně…

Chybí jasná pravidla. Po Exim Tours a Fischer zrušila zájezdy na léto i CK Alexandria Číst článek

Ten už byl tehdy, jestli se nepletu.

Byl, ale aktuální postoj k Evropské unii a k tomu, že je opravdu důležité lex voucher zachovat a udržet, včetně ostatních vystoupení paní ministryně, jsou v tuhle chvíli mnohem férovější. S tím, jak se paní ministryně v tuhle chvíli chová a jedná, jsem spokojený.

Je něco zásadního, co byste teď potřebovali od státu?

Potřebovali bychom dotáhnout podporu těch, kteří nemají přísun k pohotovostem od velkých firem, aby tak měli šanci přežít. Potřebovali bychom nějakou možnost překlenovacích úvěrů, popřípadě dotáhnout podporu na nájmy. Také bychom potřebovali, aby zelené světlo na semaforu obsahovalo mnohem víc zemí.

Pomáhá program COVID III?

Zatím ne. Uvidíme, jestli bude.

Pomoc tedy zatím není?

Zatím pomoc není.