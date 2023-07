Cestovní kanceláře ruší nejbližší zájezdy na Rhodos. Úřady řeší dočasné doklady pro lidi, kteří o ně přišli

Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer ruší cesty na jih řeckého ostrova Rhodos, kde vypukl lesní požár a přiblížil se k turistickým centrům Kiotari a Lardos. Zákazníkům, kteří měli odletět v neděli ráno, v sobotu cestovní kanceláře nabídly bezplatné storno nebo změnu na jiný zájezd. Klienty, kteří byli v sobotu na Rhodosu evakuováni a v neděli měli odletět, se podařilo dostat do Česka. Čedok nabízí změnu zájezdu či termínu. Rhodos 12:08 23. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evakuovaní turisté z ostrova Rhodos | Zdroj: Profimedia

Na sociálních sítích si lidé stěžují na nedostatek informací v souvislosti s naplánovanými zájezdy na Rhodos. Někteří uvádějí, že mají v nejbližších dnech odletět z Česka na Rhodos na dovolenou a cestovní kanceláře jim tvrdí, že zájezd nebude zrušen.

Turisté, kteří pobývají na řeckém ostrově Rhodos, se mohou obracet na nouzovou linku českého velvyslanectví v Athénách. Telefonní číslo je +30 694 4733 769.

Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk uvedl, že obvolávají klienty podle data odletu, další termíny tak budou řešit podle vývoje situace na ostrově. „Prosíme tedy ty, kteří mají na Rhodos odletět až v průběhu následujícího týdne, aby v tuto chvíli neblokovali linky na našem call centru,“ uvedl Bezděk.

Čedok

Mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková řekla, že cestovní kancelář měla na ostrově asi 300 evakuovaných klientů, kteří jsou v náhradních hotelech nebo v evakuačních centrech.

„Většina lidí však má rezervované pobyty v jiných částech ostrova, kde nejsou žádná omezení,“ uvedla.

Evakuační let

Český letecký dopravce Smartwings v neděli vypraví evakuační let z řeckého ostrovu Rhodos do Bratislavy. Let si objednaly slovenské cestovní kanceláře, aby z místa dostaly své klienty. Letadlo odletí v 18:55 místního času z Mezinárodního letiště Rhodos, sdělila mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Další lety pro slovenské cestovní kanceláře jsou podle ní v jednání.

Český speciál?

Pro turisty, kteří byli kvůli požárům evakuováni z turistických letovisek na jihovýchodě ostrova Rhodos, zatím není potřeba posílat letecký speciál. Letiště na severu ostrova funguje normálně.

„Zatím speciál potřeba posílat není, to je až poslední možnost,“ řekl Martin Smolek, vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí.

Větší problém je s dopravou po samotném ostrově, chybí taxíky a autobusy částí území neprojedou. Ministerstvo proto nyní řeší hlavně to, jak dostat turisty na letiště. Desítky turistů také přišly o své cestovní doklady. Řecká policie by jim měla vydat potvrzení o ztrátě dokladů, s kterým budou moci odcestovat.

Náhradní doklady

Kvůli požárům na ostrově Rhodos musely být evakuovány tisíce turistů. Dotklo se to i stovek Čechů.

Na kapacitě letadel do Česka pracujeme, zní z cestovní kanceláře Fischer. Týká se to turistů z jihu Rhodosu Číst článek

Konzulární úřad eviduje desítky případů českých turistů, kteří přišli o své cestovní doklady. Části se podařilo vydat náhradní, ale případů je více. Podle Smolka je proto domluvené s řeckou stranou, že místní policie bude turistům vystavovat potvrzení o ztrátě dokladů, se kterým pak budou moci odcestovat z Rhodosu do Česka.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v sobotu večer informoval, že ministerstvo se dnes chce s cestovními kancelářemi domluvit na dalším postupu. Naším cílem je dostat všechny české občany do bezpečí,“ napsal na twitteru.

Podle odhadů ministerstva zahraničí je na ostrově nyní asi 4000 až 5000 českých turistů. Velké části se ale evakuace netýká, jsou v oblastech, které požáry neohrožují.

Diplomacie je v kontaktu s cestovními kancelářemi kvůli situaci v Řecku 🇬🇷. Po dnešním ranním krizovém jednání jsme rozhodli o vyslání 2 členů speciální konzulárího týmu, který bude asistovat Čechům přímo na místě. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 23, 2023