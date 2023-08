Reklamace zájezdů na Rhodos? Cestovky se snaží dohodnout s klienty co nejdříve, říká šéfka asociace

Cestovní kanceláře pokračují s vyřizováním reklamací spojených se zájezdy na Rhodos, které poznamenaly požáry. „Žádná cestovní kancelář nechce přijít o svého klienta a snaží se maximálně vyjít vstříc,“ vysvětlovala ve vysílání Radiožurnálu ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Například klientů společností Blue Style a Fischer z ostrova odletělo předčasně zhruba čtyři sta. Rozhovor Praha 13:25 17. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evakuovaní turisté z ostrova Rhodos | Zdroj: Profimedia

Cestovky mají na vypořádání reklamací podle zákona 30 dnů. Máte signály, že se snaží domluvit se všemi zákazníky?

Samozřejmě ano, žádná cestovní kancelář nechce přijít o svého klienta a snaží se maximálně vyjít vstříc v rámci svých možností. Takže pokud může, snaží se s klientem dohodnout dle jeho možností.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ředitelkou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřinou Chaloupkovou

Variant řešení v rámci požáru na Rhodosu a následné situace bylo několik. Jednak se cestovní kanceláře snažily s klienty domluvit na posunutí odletu dovolené na Rhodos nebo klienti požádali o změnu destinace v daném termínu nebo cestovní kanceláři poskytovaly částečné finanční plnění. Případně se kancelář domluvila s klientem na slevě na příští rok.

Variant bylo několik, každá cestovní kancelář k tomu přistupovala individuálně. Vzhledem k tomu, že probíhá hlavní turistická sezona, snaží se dohodnout s klienty v časově rozumné míře, to znamená co nejdříve.

Vrácení peněz, voucher i sleva na příští dovolenou. Cestovní kanceláře odškodňují turisty z Rhodosu Číst článek

Zmínila jste některé formy kompenzací. A co bude s těmi, kterým se žádná z těch nabízených kompenzací nelíbí? Mají nějaké možnosti?

Cestovní kancelář je ze zákona povinna poskytnout klientovi, pokud nemůže poskytnout služby v souladu se smlouvou o zájezdu, náhradní řešení. To se samozřejmě cestovní kanceláře snaží.

Pokud to klientovi nevyhovuje, tak existuje několik dalších možností, jako třeba postupovat právní cestou. Podle mých informací k tomu ale zatím nedochází.

Cestovní kanceláře mají sice jednotky případů nedořešené, s klienty ale v podstatě probíhá diskuse.

V Řecku shořelo několikrát větší území než obvykle. Letošní trend zatím kopíruje rekordní rok 2007 Číst článek

Mluvíme teď o těch velkých cestovních kancelářích? Daří se i těm menším vyřizovat reklamace?

Zákon hovoří ke všem cestovním kancelářím, jak lze uplatnit vady zájezdu a jaké jsou jejich povinnosti i bez ohledu na jejich velikost. To znamená, že ke klientům musí přistupovat shodně a vstřícně jak malé, tak i velké cestovní kanceláře. Na to to nemá vliv.

I Česká obchodní inspekce, pokud provádí kontrolu dodržování povinností cestovní kanceláře v rámci řešení reklamace, tak neřeší velikost kanceláře.

Budou kompenzace klientům způsobovat cestovním kancelářím velké komplikace? Poslechněte si celé Ranní Interview v úvodu článku.