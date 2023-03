V zahraničí bez ubytování i zpáteční letenky. Falešní prodejci zájezdů inzerují na sociálních sítích

V Česku se objevují falešní prodejci zájezdů. Před podvodnými praktikami varuje asociace tuzemských cestovních kanceláří i agentur. Podle nich už řada klientů přišla nejenom o dovolenou, ale taky o peníze. Někteří lidé sice na zájezd vyrazili, na místě ale neměli zařízené ubytování, ani zpáteční letenku. Více v rozhovoru s výkonnou ředitelkou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřinou Chaloupkovou. Rozhovor Praha 14:06 17. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní kanceláře varují před podvodnými zájezdy (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Jaké případy podvodných prodejců zájezdů v poslední době evidujete a přibývá jich?

To, že jich přibývá, si nemyslíme. Nicméně je to stálý jev, se kterým se každý rok setkáváme. Zpravidla se jedná o cestovatelské skupiny na sociálních sítích, v rámci kterých se objevují fyzické osoby, které lákají zájemce na zahraniční dovolené.

Dochází k takovým krajnostem, že jim zašlou konkrétní nabídku, včetně termínu a ceny zájezdu. Klientům to prodají, ale oni nakonec vůbec neodcestují. Ještě v horším případě zůstanou zcela bezprizorní v zahraničí.

Kolik lidí se podle Vás mohlo nechat falešnou nabídkou zlákat a o jakou částku přišli?

Pokud jde o nedávný případ z cestovatelské skupiny, jednalo se o desítky klientů. Přesné číslo zná asi Policie České republiky, na kterou se klienti obrací a podávají trestné oznámení.

Podle našich informací se prodaly dva a více zájezdů, které podle zákona smí prodávat jen koncesovaná cestovní kancelář. Bylo to v řádu několika desítek milionů korun, což je velmi alarmující. Ve veřejnosti musela skupina vzbudit dojem, že se jedná o kancelář a uvést klienty v omyl.

Podvodné praktiky

Kde by lidé rozhodně zájezdy neměli pořizovat a co by mohlo na první pohled naznačit, že jde o podvod?

V cestovatelských skupinách na sociálních sítích solidní kanceláře své zájezdy mohou inzerovat, ale rozhodně nedochází k uzavírání smluvního vztahu. Smluvní vztah, kdy cestovní kancelář prodá zájezd, vzniká tím, že klientovi zašle nabídku a předsmluvní informace dle zákona.

Klient jasně ví, že si kupuje zájezd, který je zajištěn proti úpadku pořadatele. Ví, jaká jsou jeho práva a povinnosti. Zájezd si vybere na základě nabídky. Je uzavřena buď písemná smlouva, nebo je vydáno písemné potvrzení zájezdu. Klient na základě tohoto dokumentu platí zálohové a doplatkové platby.

Podvodníci se sice vydávají za cestovní kancelář, podmínky na její provoz ale nesplňují. Jak lidé zjistí, že si kupují zájezd od legálního prodejce? Jsou cesty, jak si to ověřit?

Většinou je to trochu náročnější proces. Základní je IČO pořadatele, na základě kterého jsme schopni jako Asociace klientů pomoci. Ověříme, zda se jedná o koncesovanou cestovní kancelář. I klienti sami mohou využít stránky ministerstva pro místní rozvoj, kde se nachází seznam aktivních agentur s platnou pojistkou.

Na trhu se stále objevují třeba některé spolky – třeba sportovní nebo pro seniory, které obchází zákon – nemají potřebnou koncesi, přesto prodávají zájezdy a vydávají je za vlastní. Co lidem hrozí, pokud si takovou dovolenou zakoupí?

Musí si uvědomit, že peníze, které vloží určitému pořadateli nebo spolku, nejsou nijak chráněné proti úpadku nebo zpronevěře. Můžou přijít o své peníze, ale v krajním případě můžou zůstat taky bezprizorní v zahraničí bez zpáteční letenky a uhrazeného ubytování. V takové situaci si musí poradit sami, nemůže je repatriovat ani velvyslanectví.