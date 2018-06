Portál Fireflies nabízí lidem luxusní cestování. Ve skutečnosti ale může jít o zakázanou obchodní praktiku

Na tuzemském trhu už pátým rokem funguje projekt švýcarské společnosti s názvem Fireflies, který nabízí výhodné cestování a možnost pořádání zájezdů. Od zájemců to ale vyžaduje vstupní investici téměř 200 tisíc korun. Podle České obchodní inspekce by mohlo jít o nezákonný způsob podnikání. Na praktiky společnosti se chce zaměřit i ministerstvo pro místní rozvoj a živnostenský úřad, zjistil Radiožurnál. Praha 7:30 22. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stránky portálu Fireflies.com | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com/Fireflies.com

Jen v Česku mají téměř 3000 členů – všichni z nich věří, že můžou cestovat výhodněji a s lepšími službami než třeba s cestovními kancelářemi. Stačí k tomu využívat portál Fireflies. Nové členy láká firma i na klubových přednáškách. Jedné z nich se zúčastnil i Radiožurnál.

„Každého jednoho z vás pozval někdo, kdo vám chce ukázat, jak můžeme zajímavě cestovat přes online cestovní portál společnosti Swiss Halley, s projektem Fireflies,“ zní na přednášce.

Princip výhodného cestování je podle společnosti jednoduchý - stačí se stát živou reklamou a do klubu zvát nové lidi. Členství ale není zadarmo. Kolik stojí vstup nováčků do klubu, popisovala na prezentaci společnosti Zuzana Drncová. Ta už s tímto portálem podle svých slov cestuje tři roky. Vyrazila třeba do italského Livigna na hory.

„Top varianta je licence, ve které máme právo na používání portálu na 99 let - dá se říct tedy, že na doživotí. Ta licence je dědičná a funguje to i jako franšíza cestovní kanceláře. Takže pokud by nás zajímala možnost, že chceme vysílat a organizovat cesty pro naše známé, tak je to s tímto balíčkem možné.“

To celé vyjde na 180 tisíc korun – to jsou peníze, které pak lidé můžou přes portál procestovat. Jenže nabídka ubytování na něm je omezená a splatná ve většině případů ve speciálních voucherech. Úspěšný ale v takovém podnikání podle Drncové může být téměř každý.

„Pokud si umíte představit, že je ve vašem okolí někdo, koho by to zajímalo, tak už máte předpoklad, že můžete být v tomto obchodě úspěšní, i když byste si třeba teďka mysleli, že obchodníci nejste.“

A právě co největší počet nových členů vynese ty stávající v hierarchií společnosti a tedy i v kariéře výš. Kariéra ve společnosti se měří podle drahých kamenů i kovů - ti aktivní tak mohou dosáhnout třeba na zlaté nebo platinové pozice.

Navíc z každého nového člena, který si zakoupí cestovací balíček, má ten, který ho přivedl, peníze. Pokud tedy přivede stávající člen dalšího, který si zakoupí licenci za 180 tisíc korun, získá z něj 7000. Podle platinové členky společnosti Fireflies Pavlíny Šklíbové navíc portál umožňuje cestovat i luxusněji.

„Tenhle projekt nám umožňuje cestovat jinak, protože před tím, když jsme vyjeli do těch Alp na 4-5 dní, tak jsme to řešili nízko ekonomicky. Díky tady tomu projektu, cestovní kartě a samozřejmě naší aktivitě jsme si dovolili luxus 4 hvězdičkového hotelu, 100 metrů od sjezdovky s welneskem a polopenzí.“

Nové členy lákají na přednáškách, které se pravidelně konají v různých městech po Česku, i na pasivní příjmy. Pokud si nový člen koupí ubytování, letenku a třeba nějakou vstupenku v cílové destinaci, portál se podělí se členy o marži, a jim tak přistanou na účtech další peníze.

Podle společnosti samotné jde o „multilevel marketing“ - tedy legální prodejní praktiku. S tím ale nesouhlasí Česká obchodní inspekce, které Radiožurnál nahrávku celé přednášky předal.

„Na první pohled se jeví, že by to mohlo být formou takzvaného letadla, nicméně abychom to mohli říci se stoprocentní jistotou, tak bychom museli provést kontrolu,“ říká Jiří Fröhlich, mluvčí inspekce. Společnosti by pak hrozila až pětimilionová pokuta.

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří jde o podvod a obchod s naivitou lidí.

„Ta základní vrstva je, jestli jsem nenaskočil na háček někomu, kdo mě chce zatáhnout do hry, kterou nechci hrát. Druhá rovina je to, jestli mám právo zatahovat do toho další lidi. Ta prezentace celé věci velmi připomíná šmejdy.“

Jak přesně ale společnost funguje, jsme se nedozvěděli. A to ani na zákaznické lince společnosti: „Do našeho systému se dá registrovat pozváním. Sponzor, který vás chce zaregistrovat, vám pošle pozvánku a díky té pozvánce se můžete zaregistrovat do našeho systému.“

Prověření od ministerstva

Obchodní praktiky společnosti se nelíbí ani ministerstvu pro místní rozvoj - legálně totiž v Česku může podnikat v cestovním ruchu jen živnostník s řádnou koncesí, která ho opravňuje k provozování cestovní kanceláře. A ta navíc není přenosná.

„Ten případ, který uvádíte, se skutečně jeví jako neoprávněné podnikání a osoba, která neoprávněně podniká, se dopouští přestupku, popřípadě i trestného činu, jsou-li služby poskytovány ve větším rozsahu. MMR proto vezme na živnostenský úřad podnět, aby se jednáním této společnosti zabývalo,“ pokračuje mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Společnost Fireflies patří pod firmu Swiss Halley AG se sídlem ve Švýcarsku. V Česku žádné zastoupení ani kontaktní osobu nemá.