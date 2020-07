Ministerstvo stáhlo materiál, který měl přidělit 2 miliardy na reklamu na dovolenou v tuzemsku

Materiál, podle kterého plánovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) utratit v médiích, na internetu a billboardech za reklamu na dovolené v Česku dvě miliardy korun, úřad z připomínkového řízení stáhl. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) serveru SeznamZprávy.cz řekla, že na materiálu se stále pracuje. Praha 23:08 26. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na dokument v eKlepu (elektronické knihovna legislativního procesu) upozornil v pátek server Zdopravy.cz. Ministerstvo plán zdůvodnilo propadem cestovního ruchu kvůli koronaviru. Během koronavirové krize zaznamenala propad příjmů i média. Návrh vyvolal kritiku opozice i zástupců cestovního ruchu.

Policie rozšířila okruh obviněných kvůli korupci u zakázek CzechTourism. Stále prověřuje i Dostálovou Číst článek

Podle návrhu, který je nyní k nahlédnutí na webu hlidacstatu.cz, plánovalo MMR dát prostřednictvím státní agentury pro podporu cestovního ruchu CzechTourism peníze na reklamu v televizích, rozhlase, tisku, na internetu, billboardech či plochách na nádražích. Největší díl peněz, a to 700 milionů korun, by dostaly televize. Většinu by získaly soukromé televize Nova a Prima. Tištěné deníky a týdeníky by dostaly 400 milionů a stejný díl by dalo ministerstvo za PR články, reklamní bannery a videa na internetových stránkách.

Rozhlasové stanice by za mediální kampaň dostaly 350 milionů, z toho většinu opět soukromé stanice. Zbylých 150 milionů by bylo použito na venkovní reklamu na billboardech, LED obrazovkách a plochách na nádražích či v metru. Kampaň na podporu cestovního ruchu v Česku měla začít v polovině srpna a trvat rok.

„Na materiálu se stále pracuje, rozhodně zatím není v podobě, která by měla být prezentována,“ řekla Dostálová bez dalších podrobností serveru SeznamZprávy.

Materiál kritizovala opozice, podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by z reklamy profitovala média ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). „Já pevně věřím, že tohle okázalé pohrdání dostane na podzim u voleb ránu mezi oči,“ napsala na twitteru.

Reklamní kampaň za 2 miliardy, aby lidé trávili dovolenou v Česku, ze které “čistě náhodou” budou ve velkém profitovat média vlastněná premiérem, který bude trávit dovolenou na Krétě.



Já pevně věřím, že tohle okázalé pohrdání dostane na podzim u voleb ránu mezi oči. — Markéta Adamová (@market_a) July 25, 2020

Dostálová odmítá, že ve skutečnosti jde o pomoc médiím zasaženým krizí. „Může to být i shoda náhod, já o podpoře médií nevím vůbec nic,“ řekla v pátek Deníku N. Podle ní je rozpočet dvou miliard orientační. „My to samozřejmě ještě napočítáváme, může to být méně i více. Je to pracovní materiál,“ dodala.

Iniciativě Zachraňme turismus nedává mediální kampaň na podporu domácího turismu smysl. „Chceme dvě miliardy pro firmy v cestovním ruchu, ne zbytečnou reklamní kampaň,“ sdělil v neděli předseda iniciativy Tomáš Barčík. Pokud se ve státním rozpočtu nacházejí ony dvě miliardy korun, měly by směřovat firmám, nikoli médiím, píše iniciativa v otevřeném dopise vládě.