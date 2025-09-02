Cestující na nádraží Praha-Bubny si mohou okolí prohlédnout ze střechy. Otevřela se tam nová vyhlídka
Podívat se na Prahu z nového místa můžou od pondělního odpoledne obyvatelé a návštěvníci hlavního města. Správa železnic otevřela vyhlídku, která je součástí nového nádraží Praha-Bubny. Přístupná je od pondělí do soboty mezi 15. a 18. hodinou.
Z prvního nástupiště nádraží jdeme po schodech na střechu budovy, v jejíž jižní části je terasa s vyhlídkou. Na terasu se přišla podívat i paní Stáňa s vnukem Oliverem. Chtěli využít volné odpoledne po prvním školním dni.
„Vnuk to vymyslel, takže jsme vyrazili. Chceme to (okolí) vidět, než se to zastaví, protože to takhle nezůstane definitivně,“ říká paní Stáňa.
„Já jsem tady byl už před dvěma týdny a viděl jsem cedulku, že se to otevírá 1. 9.,“ vysvětluje vnuk, který s nápadem přišel.
Na terasu se přišel podívat také pan Pernerián, který rád sleduje vlaky. „Oproti ostatnímu v Praze je to jiný. Taková betonová budova nikde jinde v Praze není,“ popisuje.
Na novou budovu se přišli podívat také studenti Matyáš a Markéta. „My studujeme stavařinu, tak nás napadlo, že se přijdeme podívat. Líbilo se mi, jak to bylo vyřešeno – ty otvory a všechno to prosvětlení,“ říká Matyáš.
Nádraží už měsíc funguje ve zkušebním provozu, stále se tu staví. I proto na bezpečnost na terase bude dohlížet pracovník Správy železnic.
„Přestože je nádraží stále ve zkušebním provozu, podařilo se nám nastavit všechny podmínky, které zajistí bezpečný vstup,“ ujišťuje mluvčí Správy železnic Nela Friebová.
Podle plánu architektů je možné v budoucnu na budově vystavět další patra. Jestli tu vyhlídka zůstane, tak ještě není jasné.