Nemáme aparát na to, abychom kontrolovali zahraniční cesty poslanců průběžně, říká Vondráček

Nedávno se objevilo několik „nepovedených" cest politiků do zahraničí. Kromě výjezdu poslanců a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly do Peru i cesta Lubomíra Zaorálka (ČSSD) do KLDR nebo Zdeňka Ondráčka (KSČM) do Donbasu. „Byla to soukromá cesta, ale i když jedete do této destinace za turistikou a jste poslanec, tak musíte počítat s tím, že k něčemu takovému může dojít," řekl předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Praha 20:28 23. května 2019

Ve středu proběhla další koordinační schůzka nejvyšších ústavních činitelů nad zahraniční politikou státu. „Zaplaťpánbůh, pracovní cesty poslanců nejsou předmětem zahraniční politiky České republiky a na setkání jsme řešili podstatnější věci,“ říká v Interview Plus Vondráček.

Přiznává, že parlamentní diplomacie k zahraniční politice země patří, má ale své místo. „Ne všude může jet ministr nebo prezident a jsou destinace, kde má své místo sněmovní výbor. Užitek z toho má i velvyslanec, který tam je a u příležitosti návštěvy může kontaktovat představitele státu.“

Ondráček na Donbasu

K samotné cestě Ondráčka na Donbas, která pak byla ruskými médii prezentována jako oficiální, se vyjádřil i zahraniční výbor sněmovny, když se od oficiálního přijetí distancoval a vyzval poslance, aby tento „problém“ projednávali na další schůzi, tzv. na plénu.

„Nemám takový signál ani podnět, naopak mi přišel dopis od poslance Ondráčka, jak je možné, že ho organizační výbor nepotvrdil jako nezávislého pozorovatele OBSE pro volby v Kazachstánu,“ odpovídá.

Předseda sněmovny si to vysvětluje tak, že zřejmě za této situace není Ondráček zrovna ideální osobou, ale je to prý čistě v pravomoci výboru. „Pokud nevysvětlí svou cestu, a že to byla cesta soukromá a byla zřejmě zneužita propagandou… a jestli s tím něco mohl, nebo nemohl udělat,… tak podle poslanců asi není ideální osobou.“

Zároveň není stoprocentně přesvědčený, že by Ondráčkova cesta měla být projednávána na plénu. Rozhodnutí ale nechá na nich.

„Můj názor je, že tam neměl jezdit. Je dospělý člověk a zná všechny konsekvence. Není mi ani jasné, čemu tam měl pomoci. Byla to soukromá cesta, ale i když jedete do této destinace za turistikou a jste poslanec, tak musíte počítat s tím, že k něčemu takovému může dojít,“ připustil nakonec.

Místopředseda zahraničního výboru Jan Lipavský za Piráty nedávno řekl, že „komunističtí poslanci cestují na Krym a na Donbas pravidelně a účastní se tam propagandistických akcí. Toto není náhoda, ale vědomě připravovaná záležitost.“

Předseda sněmovny to komentoval pouze tak, že nikomu nemůže zakázat soukromé cesty, ale zároveň by prý nepodceňoval samotné usnesení zahraničního výboru, které „má svou sílu a je to jasný signál“.

Pět poslanců v Peru

V polovině května se do Peru vydala pětičlenná delegace poslanců i s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou. V hlavním městě Limě zůstali jen tři dny (jeden měli volný) a pokračovali do turistického města Cuzco. Další den měli dvě oficiální schůzky, a to i se starostou odsouzeným za finanční machinace.

„Otázka je to na ně, ne na mne,“ odpověděl Vondráček na otázku, jestli je takové chování v pořádku. „Když se chystá program zahraniční cesty, tak se komunikuje hlavně s naším zastoupením v dané zemi. Nemohu říct, jestli jim nějaká schůzka odpadla, zároveň když v destinaci, kam se jede tak dlouho, je i nějaký den volna, tak to asi není takový problém. Jsem rád, že se doložilo, že si některé náklady hradili sami,“ dodává.

Takové cesty ale mohou být i plýtváním veřejnými penězi. „Cesty schvaluje organizační výbor, tedy destinace a složení delegace. Je dobré, když je zpětná vazba, a ta bývá a dělá se i nějaká zpráva. Nemáme ale na to aparát, abychom to kontrolovali průběžně. Jsou to dospělí lidé a tak by se k tomu taky měli stavět. Odpovědnost mají ke svým voličům, “ myslí si.

Zaorálek v KLDR

To, kdo a kam jezdí, už prý probírali na organizačním výboru. „Většina byla pro to, aby se posílily cesty zahraničního výboru a výboru pro evropské záležitosti na úkor těch, co nemají zahraniční agendu. Diskuze je v běhu,“ vysvětluje Vondráček.

V neposlední řadě vzbudila ohlas i cesta Lubomíra Zaorálka do KLDR. „Není možná žádoucí, aby do této země cestoval nejvyšší představitel nebo ministr zahraničí, zejména v této situaci… Diplomacie ale není kamarádská, nebo nekamarádská. Je to diplomacie, a když tam někdo jede, neznamená to, že se jede kamarádit,“ dodává Radek Vondráček.