Není jasné, kdo poskytuje kapitál, aby Inercom koupil aktiva ČEZu v Bulharsku, varuje Ondráčka

ČEZ by se měl k prodeji svých aktiv v Bulharsku postavit čelem a vysvětlit okolnosti transakce, aby nehrozilo, že bude využit jako nástroj pro praní peněz, je přesvědčen ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka, který byl hostem pořadu Interview Plus.

Energetická společnost ČEZ, většinově vlastněná českým státem, by ráda ukončila své působení v Bulharsku. Tamější investice dlouhodobě provázejí problémy a ČEZ podle informací médií asi rok a půl sháněl zájemce o svá aktiva. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Inercom. Proti prodeji právě tomuto zájemci ale protestoval i premiér Bojko Borisov.

Na údajně pochybné financování Inercomu upozorňují i nevládní organizace. Protikorupční organizace Transparency International vydala tiskovou zprávu, ve které vyjadřuje pochybnosti nad prodejem bulharských akvizic ČEZu společnosti Inercom. Čeho se bojí?

„První aspekt se týká otázky průhlednosti obchodu – kdo za firmami stojí, kdo poskytuje kapitál na to, aby koupil od ČEZu aktiva v Bulharsku, protože to jsou firmy, které končí v offshoreových destinacích a není vůbec jasné, kdo to financuje,“ říká ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Druhý aspekt je otázka, zda neunikají informace z dozorčí rady ČEZu, což by mohlo oslabit vyjednávací pozici firmy. A celé je to podle Ondráčky zarámováno tím, že s nástupem každé nové vlády se hraje o ovládnutí ČEZu jako největší polostátní firmy.

Podstatné je, odkud Inercom bere kapitál na tuto transakci. „Naše pochyby jsou, zda si ČEZ udělal dostatečné prověření rizik, zda si ověřil, kdo za tím stojí, kdo je tím koncovým investorem, komu to vlastně bude prodávat, a zda tím pádem nemůže hrozit riziko praní špinavých peněz nebo prodeje firmám, které mají neprůhlednou majetkovou strukturu,“ myslí si Ondráčka.

Podle Hospodářských novin si ČEZ nechal vypracovat několik posudků a až poté kontrakt posvětil. „O tom, že firma Inercom je připravena financovat transakci, svědčí fakt, že poskytla neodvolatelnou bankovní záruku na zaplacení kupní ceny. Tuto bankovní záruku vystavila banka Unicredit Bulbank, která je součástí renomované mezinárodní banky,“ řekl mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.

David Ondráčka si ale myslí, že i přes to visí ve vzduchu otázka, jakým majetkem Inercom ručí. „Rozumím tomu, že chce ČEZ z bulharského dobrodružství vycouvat, že chce odejít s tím, aby na tom příliš neztratil, ideálně aby i vydělat, a navíc je ve hře arbitráž proti Bulharsku. My i naši kolegové v Bulharsku a v Evropě jsme požádali, aby se k tomu ČEZ postavil čelem, vysvětlil okolnosti transakce, aby nehrozilo, že bude ČEZ využit jako nástroj pro praní peněz, a aby celé bulharské dobrodružství bylo ukončeno se ctí.“

Top management ČEZu by měl podle Ondráčky vyložit karty na stůl a říct, jak prověřovali Inercom a konečné investory.

V tiskové zprávě Transparency International se také píše: „Existují oprávněné obavy, že by tento obchod mohl být zneužit v politickém boji o vliv nad tímto energetickým gigantem.“ Jak by mohl někdo zneužít situaci v Bulharsku v politickém boji o ČEZ?

„ČEZ je vlastněn ze 70 % státem, čili nad ním vykonává vlastnická práva ministerstvo financí. To má každoroční valnou hromadu, která může dovolením dozorčí rady změnit i management. O to se podle mě hrálo několik let, management to efektivně ustával. Podstatné je, že takováto kauza, pokud nebude vysvětlena, může vést k tomu, že by se ministerstvo financí snažilo iniciovat mimořádnou valnou hromadu a měnit orgány rychleji,“ vysvětluje Ondráčka.