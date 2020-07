České policii se stejně jako albánské nepodařilo prokázat korupci ČEZ v Albánii. Případ odložila

Po albánském soudu, který koncem ledna zastavil kauzu údajné korupce české energetické společnosti ČEZ v Albánii, věc odložila také česká policie. Píše to páteční Mf Dnes, které to potvrdil dozorový státní zástupce. V případu šlo v přepočtu zhruba o 180 milionů korun, které ČEZ v roce 2009 měl poslat do Albánie na soukromý účet kosovského lobbisty Nue Kalaje.

Praha 7:40 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít