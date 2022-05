Výběr z médií: spor společnosti ČEZ a Polska, ochrana whistleblowerů a zájem o privátní značky řetězců

V českém tisku se v úterý dočtete, že energetická společnost ČEZ se soudí s Polskem o čtvrt miliardy korun. Informují o tom Hospodářské noviny. Instituce a firmy s více než 50 zaměstnanci budou muset podle Lidových novin zajistit ochranu whistleblowerům. A lidé mají větší zájem o privátní značky obchodních řetězců, píše Mf Dnes. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČEZ se soudí s Polskem (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Česká firma modernizuje v Gruzii tamní systém řízení letového provozu, píše deník E15. Gruzie teď profituje z četných přeletů přes svůj vzdušný prostor. Vděčí za to zákazu letů přes Rusko pro evropské aerolinky. Získané peníze z těchto přeletů chce Gruzie investovat právě na modernizaci systémů.

Mf Dnes

Lidé mají větší zájem o privátní značky obchodních řetězců. Všímá si toho Mf Dnes. Podle deníku loni tvořily čtvrtinu nakoupených potravin a drogistického zboží. Vlastní značky nabízejí v Česku všechny řetězce, liší se akorát míra, v jaké je využívají. Pro zákazníky jsou levnější než jiné značkové výrobky, dodává list.

Lidové noviny

Instituce a firmy s více než 50 zaměstnanci budou muset do léta příštího roku zajistit ochranu takzvaným whistleblowerům - tedy zaměstnancům, kteří se rozhodnou upozornit na protiprávní jednání firmy. Připomínají to Lidové noviny. Zákon připravuje ministerstvo spravedlnosti podle předlohy evropské směrnice.

Hospodářské noviny

Energetická společnost ČEZ se soudí s Polskem o čtvrt miliardy korun kvůli emisním povolenkám, zjistily to Hospodářské noviny. Dceřiná společnost CEZ Skawina za to požaduje odškodnění v přepočtu asi čtvrt miliardy korun. Polsko firmě povolenky nedalo kvůli údajnému nesouladu národního a evropského práva.

Právo

V Česku chybějí azylové domy pro oběti domácího násilí. V rozhovoru pro deník Právo to řekla spoluzakladatelka neziskové organizace Rosa. Podle ní by taková zařízení měla mít utajenou adresu, aby případné oběť násilí nevypátral partner. V Česku je pro tyto případy asi 90 lůžek, ale podle Prokopové to zdaleka nestačí.