Investor Vávra přijal kandidaturu do dozorčí rady společnosti ČEZ, nominovala ho TOP 09

V minulosti působil jako člen představenstva Citibank, následně jako šéf Komerční a Union banky. Později se z Radovana Vávry stal investor a připojil se i k podcastu serveru Seznam Zprávy „Ve vatě". Ten s ním ale ukončil spolupráci kvůli kontroverznímu projektu XiXoio. Teď ho čeká další, tentokrát polostátní funkce v dozorčí radě společnosti ČEZ. Do té ho nominovala vládní strana TOP 09. Schválit by ho měl vládní výbor na konci května. Praha 16:43 3. května 2022

„Jo, abych nezapomněl. O žádnou politickou funkci se ucházet nehodlám. Do Senátu, do Prahy ani do Lán kandidovat nebudu. Nicméně kandidaturu na odbornou funkci ve státním tričku jsem přijal,“ napsal před týdnem na sociální síti Twitter Radovan Vávra.

Sám se definuje jako „milující manžel, hrdý otec, pravidelný psovod a primitivní antikomunista“, který „je vzděláním ekonom a své schopnosti dokazuje jako investor, konzultant nebo generální ředitel Komerční banky“. Ještě na přelomu milénia o sobě mluvil také jako o „nejlepším českém bankéři“. Dnes ho ale lidé znají už spíše jako investora, podnikatele a bývalého moderátora podcastu Seznam Zpráv Ve vatě.

Jak potvrdila serveru iROZHLAS.cz předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, Radovan Vávra je teď nominantem TOP 09, která jako součást koalice SPOLU aktuálně usedá ve vládních lavicích, do orgánů energetické společnosti ČEZ. Informaci přinesl jako první server SeznamZprávy.

„Pan Radovan Vávra je nominován do dozorčí rady ČEZ. Tudíž nejde vyloženě o státní správu, ale o dozorčí orgán polostátní firmy,“ upřesnila pro server iROZHLAS.cz předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová.

Jak doplnila, devizou je zejména jeho profesní minulost. „Má bohaté zkušenosti a je výborný ekonom, tudíž je pro pozici v dozorčí radě ideálním adeptem,“ vysvětlila předsedkyně strany.

Podle Seznam Zpráv pak mají ve dvanáctičlenné dozorčí radě ČEZ usednout tři nominanti ODS, dva za hnutí STAN a zbylé strany po jednom.

Vazby na ČEZ

Vávra odmítal kandidaturu blíže komentovat. „Zatím je to ve fázi příprav. Pokud to skutečně vládní výbor koncem května schválí, rád vám poskytnu detailní informace,“ odepsal na dotaz.

Vávra má už nicméně z minulosti na společnost ČEZ vazby. Konkrétně přes svůj podíl ve společnosti SimpleCell. Ta vznikla v roce 2014 na bázi exkluzivní spolupráce s firmou Sigfox dodávající jednu z hlavních technologií pro takzvaný internet věcí.

To znamená vybavování předmětů levnými čidly s velmi malou spotřebou energie a jejich připojení na specializované sítě. Skrze ně pak lze hlídat pohyb vozidel i věcí, odečítat vodoměry nebo bránit krádežím.

Právě technologii společnosti Sigfox v Česku využívá třeba i společnost ČEZ. I když na konci ledna francouzská firma vstoupila do konkurzního řízení, v Česku má provoz technologie fungovat i nadále.

Jak informovaly třeba Hospodářské noviny, Vávra navíc v minulosti, pod anonymním twitterovým účtem Žížala s téměř 16 tisíci sledujícími, podporoval současné vedení společnosti ČEZ v čele s Danielem Benešem. Že se s ním osobně zná, novinám potvrdil.

Bankéř a investor

Vávra působil od roku 1990 v několika českých firmách. Od roku 1998 se stal členem představenstva Citibank, kde vedl tým, který vyvinul systém podpory malého a středního podnikání pomocí internetového bankovnictví. A řídil i dceřinou společnost CitiLeasing.

V roce 2000 pak byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva Komerční banky. Po jejím převzetí na podzim roku 2001 francouzskou Société Générale byl ale z funkce odvolán. Začal proto spolupracovat s italským Invesmartem s úkolem přesvědčit centrální banku, aby umožnila vstup společnosti do Union banky, která byla v té době ve finančních problémech. Mimo jiné měl vyjednat pro banku i státní pomoc.

Druhý úkol se mu ale nevydařil a představenstvo banky nejprve Vávru odvolalo z postu ředitele, krátce na to Union Banka zkrachovala.

Pavučina byznysu investora Radovana Vávry. Červeně znázorněné společnosti jsou předlužené, u X-ŠPORT SK už dokonce došlo k vyhlášení konkurzu. Ve většině figuruje Vávra jako konečný uživatel výhod a skutečný vlastník | Zdroj: CRIBIS

Následně Vávra čelil trestnímu stíhání. Společně s vrcholnými manažery banky byl obviněn z peněžních machinací či špatných rozhodnutí, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci jeho vyšetřování zastavilo.

V posledních letech se zaměřuje Vávra na podnikání. Působí v několika společnostech jako skutečný vlastník a konečný uživatel výhod. Naposledy vzbudil velkou diskuzi jeho rozhodnutí o spojení s blockchainovou společností XiXoio Richarda Watzkeho.