Konec dodávek ruského paliva v Temelíně. ČEZ uzavřel miliardové smlouvy se západními firmami

Energetická společnost ČEZ v úterý uzavřela smlouvy s americkou společností Westinghouse a francouzskou firmou Framatome na dodávky palivových souborů pro jadernou elektrárnu Temelín. Oba dodavatelé byli vybráni ve výběrovém řízení letos v dubnu. Dodávky souborů na více než deset let začnou v roce 2024. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun. Praha 9:35 28. června 2022

Jaderná elektrárna Temelín (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

ČTK to sdělil mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž. Nyní se používají ruské palivové soubory od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom.

„Výběr dvou dodavatelů zajistí do budoucna co největší plynulost dodávek strategické suroviny a minimalizuje rizika případných výpadků dodávek,“ uvedl ředitel Útvaru palivový cyklus společnosti ČEZ Ladislav Štěpánek.

Posílení energetické bezpečnosti

Výběrového řízení, které ČEZ zahájil v dubnu 2020, se účastnili tři uchazeči, a to společnosti Framatome, TVEL a Westinghouse. Podle mluvčího úterním uzavřením smluv ČEZ stvrdil důležitý krok směřující k dalšímu posilování energetické bezpečnosti České republiky.

Společnost Westinghouse s výrobním závodem ve Švédsku už palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala. Společnost Framatome je jediným výrobcem se sídlem v Evropské unii, který dodává palivové soubory do většiny západoevropských jaderných elektráren.

Dostatek paliva

ČEZ v Temelíně aktuálně disponuje palivovými soubory na přibližně dva roky provozu. Ještě vyšší je podle mluvčího objem zásob v jaderné elektrárně Dukovany.

„O zvýšení objemu zásob v obou jaderných elektrárnách jsme rozhodli už v roce 2016. I díky tomu disponujeme v Dukovanech dostatkem souborů na přibližně tři roky provozu všech bloků. Samozřejmě ale dál řešíme i diverzifikaci dodávek,“ uvedl v úterý člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Skupina ČEZ patří mezi deset největších energetik v Evropě, má více než sedm milionů zákazníků a zhruba 28 000 zaměstnanců. Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií. Čistý zisk skupiny ČEZ loni dosáhl 9,9 miliardy Kč, meziročně o 81 procenta více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun.