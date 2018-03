ČEZ zabil zrušením podpory pro festival ve Varech dvě mouchy jednou ranou: ušetřil peníze i pomstil Zemana

Energetická firma ČEZ oznámila, že mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech po šestnácti letech už nebude posílat sponzoring 15 milionů korun. Podle vedení firmy jde čistě jen o úsporu nákladů, protože „situace v energetice je složitá“. Jaké další škrty tedy ČEZ vlastně udělal či chystá? A jakou roli mohla sehrát kritika během předávání cen Český lev nebo inaugurační projev prezidenta Zemana? Okolnosti zjišťoval Radiožurnál. Analýza Praha 15:25 21. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary přišel o sponzora ČEZ. | Foto: Filip Jandourek, Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zisky prý dlouhodobě klesají, a tak ČEZ škrtá, kde to jde. I dary na další akce, PR, podnikové večírky a časopisy. Potud oficiální sdělení z tiskových zpráv.

Dozvědět se konkrétní čísla, kolik ČEZ utrácí za dary či reklamu a koho konkrétně podporuje, oficiálně ovšem nelze. „Není zájmem něco tajit, ale zároveň nemůžeme poškozovat firmu. ČEZ je zcela vystaven konkurenci a té nemůžeme zcela odhalovat prostředky na propagaci, tedy částky, směry, strategii,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí společnosti Ladislav Kříž.

Zjistit je tedy možné jen částečné a neoficiální informace, a sice že firma letos skutečně celkově škrtne výdaje na sponzorské dary a propagaci zhruba o třetinu. Celkem tak má ušetřit kolem 200 milionů korun.

Ačkoliv jde o vysokou částku, v kontextu celkového zisku ČEZ však stejně celá akce kolem úspor vyvolává otázky. V úterý ČEZ oznámil, že za loňský rok vydělal 19 miliard korun čistého. Což je o 30 procent víc než v předchozím roce. Letos má jeho zisk o několik miliard sice skutečně klesnout, stejně ale půjde o dvoumístnou miliardovou sumu.

Je třeba také dodat, že téměř celý zisk ČEZ posílá svým akcionářům. Těmi je ze 70 procent stát, zbytek jsou soukromí investoři. Loni například ČEZ ze zisku necelých 20 miliard vyplatil na dividendách téměř 18 miliard korun.

Jakou roli sehrál Zeman?

Pochybnosti kolem úspor na sponzoringu vyvolává načasování. Škrtnutí podpory filmového festivalu ČEZ oznámil v závěru minulého týdne, tedy nedlouho poté, co filmaři kritizovali prezidenta Miloše Zemana při předávání cen Český lev. Zeman to zmínil i ve svém inauguračním projevu předminulý týden, kdy řekl, že během televizního přenosu „jakýsi režisér vykřikl na posluchače: Nevolte Miloše Zemana.“ „Chtěl bych mu sdělit, že jeho čas minul. A náš čas nastal,“ zdůraznil ve své řeči Zeman. Zmíněným režisérem byl Marek Najbrt, který stojí za filmem Prezident Blaník parodující prezidentské volby.

Dlouhodobým kritikem Zemana je ale i sám prezident festivalu a herec Jiří Bartoška. Předloni například ve videu Bartoška kvůli hrubostem a „podlézavosti“ prezidenta Zemana k Číně vyzýval k občanskému neklidu.

Generální ředitel ČEZ Beneš má naopak se Zemanem dobré vztahy. Byl například v okruhu jeho rodiny a blízkých spolupracovníků, když se v lednu vyhlašovaly výsledky prezidentských voleb. A na začátku března ho opět navštívil na Hradě.

Sám Beneš nechtěl ukončení sponzoringu karlovarského festivalu ani případně dalších akcí pro Radiožurnál nijak blíže komentovat. Zdůraznil pouze, že ČEZ už i loni omezil nebo úplně ukončil řadu projektů, které podporoval. „Nemá smysl z toho vypichovat jednu konkrétní věc, protože my to takto nevnímáme,“ dodal.

Rozhodnutí padlo už v únoru

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž na konkrétní otázku, zda existoval požadavek na ukončení sponzoringu ze strany prezidenta, případně premiéra coby zástupce akcionáře firmy, odpověděl: „Do provozních záležitostí představitelé státu nevstupují, jde čistě o interní rozhodování, jakým směrem a na jaké akce vynaložit sponzorskou podporu v daném roce.“

Rozhodnutí ukončit sponzoring festivalu podle firmy navíc padlo už v únoru, tedy ještě před Českými lvy či inaugurací prezidenta.

Únorový termín potvrdil ostatně i Jiří Bartoška. Podle něj se o podpoře na letošní rok s ČEZ jednalo už od září. „Ale pořád nebyl schválen rozpočet ČEZ, tak se to oddalovalo a pořád jsme doufali. A dopadlo to tak, že koncem února nám oznámili, že spolupracovat nebudou,“ řekl šéf festivalu České televizi. Lze zřejmě vyloučit, že by rozhodnutí ČEZu skutečně stálo na kritice z Českých lvů či prezidentské inaugurace.

'Poradí si i bez nás'

Komu ČEZ v posledních letech zrušil sponzoring? ČEZ Aréna – v Ostravě, Plzni a Pardubicích

Českou hokejovou reprezentaci a extraligu

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně

Letní shakespearovské slavnosti

ČEZ – Sportovní hala Nymburk

Zlatá tretra (tu ale v menší míře podporují dceřinné Severočeské doly)

podpora tenistky Karolíny Plíškové

snížení podpory Českého olympijského týmu (z generálního partnera je jen oficiálním partnerem)

snížení podpory Českého atletického svazu



Podle informací Radiožurnálu nicméně dlouhodobá averze Zemana vůči lidem kolem festivalu hrála v rozhodování polostátní firmy, komu podporu ukončí a komu ne, podstatnou roli. Mělo jít o dlouhodobé přání Miloše Zemana.

Server iROZHLAS požádal o vyjádření mluvčího Pražského hradu Jiřího Ovčáčka, ten toto tvrzení označil za anonymní spekulaci a odmítl se k němu vyjádřit.

Roli v rozhodování mohl sehrát i fakt, že pořadatelem festivalu je Bartoškou vlastněná firma Film Servis Festival Karlovy Vary.

„Je to zisková společnost, a tedy si dokáže poradit i bez sponzoringu ČEZ,“ upozornil zdroj blízký energetické firmě. Podle obchodního rejstříku skončila dotyčná Bartoškova společnost za rok 2016 s čistým ziskem 22 milionů korun, celkově pak nerozdělený zisk společnosti činí přes 50 milionů.

Kromě karlovarského festivalu pořádá i festival krátkých filmů v Praze či funguje jako herecká agentura a produkce, mezinárodní filmový festival je ale klíčovou akcí firmy.

Kdo dál od ČEZ dostává sponzoring? Jizerská padesátka

Český olympijský tým (v menší míře)

Český národní symfonický orchestr

Český atletický svaz

Motor České Budějovice

Český svaz kanoistů

Zlatý Amos

Česká hlava



Zda bude Bartoška pro festival hledat náhradu sponzoringu ČEZ u státu, zatím není jasné. Podle něj sumu pokryje spíš jinými sponzory. Stát, respektive ministerstvo kultury, také podle výroční zprávy organizátorské firmy na festival nyní už přispívá částkou 30 milionů korun (při rozpočtu festivalu přes 100 milionů korun).

Větší podpora filmařů by se teoreticky mohla stát pro premiéra Andreje Babiše příležitostí, jak si naklonit umělce, kteří ho stejně jako Zemana kritizují. Babiš v rozhovoru pro 20 minut Radiožurnálu v úterý také kolem otázky na případnou další podporu festivalu lavíroval. Řekl, že o ukončení sponzoringu ví jen z tisku a je věcí ministra kultury, zda může podporu zvýšit. „Neumím to posoudit. Určitě jestli by organizátoři měli problém, asi se na ministerstvo kultury obrátí. Je to na rozhodnutí ministra,“ nechal si Babiš otevřená vrátka.

Proti tomu, aby festival přímo podpořil, však každopádně stojí dva důvody. Jednak teď premiér potřebuje kvůli sestavování vlády sympatie prezidenta Zemana a jednak to byl v minulosti právě Babiš, kdo kritizoval ČEZ za vyhazování peněz na podobné akce, jako byly právě slavné večírky plné manažerů ČEZ, lobbistů a politiků v karlovarském Puppu a tamním Becher baru. Babiš sice umí změnit názor, když je třeba, v tomto případě by to ale bylo spíš zbytečné.