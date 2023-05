Chanov už není nejproblémovější částí Mostu. Snížila se tam kriminalita i dluhy na nájemném

Sídliště Chanov patřilo posledních 30 let k nejproblematičtějším částem Mostu. Ve zdevastovaných domech tam žili sociálně slabí, policie tam nedoporučovala vycházet ven po setmění. Dluhy za energie a nájem tam rok od roku rostly. To už je ale podle vedení Mostu minulostí. Chanov dnes není problémovou čtvrtí. Místní se snaží opravovat si nájemní domy a mladí lidé mají zájem se vzdělávat. Most 19:51 19. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Bažo u opraveného panelového domu | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

„Oni nám dali materiál a lidé si ty vchody opravují sami,“ vysvětluje Petr Bažo, který žije v Chanově 15 let. Je asistentem prevence kriminality a také členem neziskové organizace Aver Roma.

Bažo ukazuje na některé z vchodů panelového domu, které si místní začali opravovat za peníze od města. „Tohle je jediný blok, kam jezdí i pošta – máme tu schránky, zvonky, lina... Všechno to udělali nájemníci, kteří tu bydlí,“ shrnuje.

Z původních 1200 obyvatel Chanova jich tady dnes žije kolem 600. Podle Baža odešla velká většina rodin, která dělaly nepořádek a ničily domy. „Lidé nemají strach sem přijít. Dřív se toho obávali, dneska už mít strach nemusí. Je to tady úplně v pohodě,“ dodává Petr Bažo.

Chanov se stává běžnou městskou částí

Podle vedení Mostu má ještě nedávno problémové sídliště to nejhorší za sebou.

„Už to není jako v minulosti – je tam opravdu významná klesající tendence nedoplatků za nájemní služby. Povedlo se nám tam i několik rekonstrukcí ve spolupráci s místními,“ potvrzuje primátor Mostu Marek Hrvol (ProMost).

Most nechal v minulosti zbourat pět vybydlených paneláků, kde se scházeli narkomani, bezdomovci, ale i místní mládež. Demolice měly podle primátora Hrvola velký podíl na zlepšení bezpečnosti v Chanově. „Městská policie tam neřeší zásadní věci,“ shrnuje Hrvol.

Petr Bažo ukazuje chodbu, kterou si místní opravili | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

Kromě organizace Aver Roma pracuje v Chanově ještě neziskovka Dům romské kultury. Podle její předsedkyně Moniky Vajcové se situace na sídlišti za poslední roky skutečně výrazně zlepšila.

Největší změnou je to, že lidé mají práci a mladí lidé mají chuť se vzdělávat na místním učilišti. „Vzdělání a zaměstnání těch lidí se určitě zlepšilo. Musí to samozřejmě začít u vzdělání těch nejmladších – to studium je tady žádané,“ dodává Vajcová.

Aktuálně patří podle vedení města mezi nejproblémovější části Mostu takzvané bloky 100 a Dobnerova ulice, obojí v těsné blízkosti centra města.