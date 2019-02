Europoslankyně Charanzová: Babišův střet zájmů? Domácí témata by se neměla přenášet do Bruselu

Přijmout usnesení o údajném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) na půdě europarlamentu bylo nešťastné a zhoršuje to vnímání Evropské unie v Česku, říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Dita Charanzová – europoslankyně, která povede hnutí ANO v květnových volbách do Evropského parlamentu. Rozhovor Praha 9:15 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová z hnutí ANO | Foto: Fred MARVAUX/EP-079361A | Zdroj: Evropský parlament

Jakou má podle vás Česko pověst v Evropském parlamentu?

Určitě jsme ti, kteří patřili společně s Velkou Británií ke státům, které používají selský rozum. Jsme viděni jako stát, který propaguje otevírání trhu třetím zemím, další dohody o volném obchodu. Na vnitřním trhu vždycky chceme, aby se regulovalo jenom to, co se má, a abychom zbytečně neregulovali z Bruselu věci, které si můžeme vyřídit sami v členských státech. Takže řekla bych stát, který má pragmatický přístup, selský rozum a opravdu se snaží bojovat proti zbytečné byrokracii.

Dita Charanzová Charanzová (43) je místopředsedkyní výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů od července 2014. Od loňského listopadu je místopředsedkyní evropské frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE). V neděli ji výbor hnutí ANO zvolil lídryní do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

Narážím spíš na různé kauzy kolem českého premiéra a předsedy vašeho hnutí Andreje Babiše (ANO). Zhoršuje to nějak postavení České republiky v Bruselu?

Já jsem byla zásadně proti tomu, abychom měli nějakou debatu a potom přijímali usnesení o údajném střetu zájmů českého premiéra. Přijde mi, že by se domácí témata neměla přenášet do Bruselu. My jsme to v Evropském parlamentu prostě na popud některých opozičních politiků měli v agendě a celá debata byla stavěná na úniku v médiích.

Mezitím paralelně probíhá komunikace mezi Evropskou komisí a českou vládou, kdy nás komise upozornila, že od srpna je nová legislativa, a vlastně se dotazuje, jestli vlastně všechny kroky, které jsme doposud udělali, jsou v souladu s novou legislativou. Takže je to opravdu i nějaká právní debata. Co jsem uvítala, je, že premiér na první dopis komise zareagoval tím, že řekl, Česká republika to chce zanalyzovat, ale chce být samozřejmě v souladu s evropskou legislativou. Za této situace udělat nějaké usnesení Evropského parlamentu, které se nezakládá na žádných důkazech, mi přijde velmi nešťastné a myslím, že spíš to zhoršuje vnímání Evropské unie (EU) v České republice.

A jak to vidíte u vyšetřování Čapího hnízda? Protože tady už máme nějaké stanovisko Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), což je uznávaný evropský orgán. To se taky nemělo řešit v Bruselu?

Ano. I Evropská komise řekla, že je to teď téma pro Českou republiku. Probíhají nějaká řízení v Česku, počkejme si na výsledek. Ale nepřijde mi patřičné, aby někteří kolegové využívali každý moment k tomu, aby na to poukazovali. Poukazujme, pokud se děje třeba to, že nám například nebude fungovat legislativní proces. To se tady neděje.

Velmi často byl na plénu řešen Viktor Orbán a situace v Maďarsku. To se tedy podle vás také nemělo řešit v Bruselu? Vždyť vy sama jste hlasovala pro zahájení sankčního řízení s Maďarském. Nevidíte v tom paralelu?

To smícháváme jablka s hruškami. Protože to, co se děje v Maďarsku, se neděje v České republice. V České republice nám funguje právní stát, což není možná případ Maďarska. V Maďarsku vidíme, že dochází k narušování toho, čemu my říkáme právní stát, ať už se to děje v oblasti médií, v oblasti justice. A já si myslím, že by Evropský parlament na toto poukázat měl.

S čím nesouhlasím, je, abychom přijímali nějaké sankce vůči Maďarsku, to jsme nepřijímali. My jsme pouze přijali zprávu, se kterou upřímně v některých ohledech ztotožněná nejsem, ale beru to jako varovný signál, který vysíláme směrem k Maďarsku, k nějakému dalšímu dialogu. A věřím, že se dialog povede, ale na úrovni premiérů.

Právě v otázce Maďarska a hlasování o sankčním řízení jste se ale dostala do rozporu s předsedou hnutí ANO. Neshodli jste se v tom. A úplně se neshodujete třeba ani v názoru na euro.

Nemyslím si, že v otázce eura se nějak zásadně odlišuju od názoru pana premiéra. Nejsem zastáncem toho, aby Česká republika v tuto chvíli přijímala euro. Nicméně si myslím, že by měla proběhnout nějaká, řekněme apolitická debata o výhodách a nevýhodách eura pro Českou republiku. Byla bych ráda, aby se do toho zapojili podnikatelé, občanská společnost, ekonomové, ale abychom to vedli na bázi, která není jen o politických pocitech.

„Žádné euro. Nechci euro. Euro tady nechceme. Každý ví, že je to krachující podnik. Je to o naší suverenitě. Chci českou korunu a nezávislou centrální banku. Nechci další věc, do které bude zasahovat Brusel.“ premiér Andrej Babiš (ANO) (rozhovor pro Bloomberg, červen 2017)

Proč by vás lidé měli volit? Čeho jste za pět let v europarlamentu dosáhla? Můžete jmenovat nějaké vaše úspěchy?

Pokud bych měla vypíchnout jednu věc, tak že od poloviny května budeme volat levněji na evropská čísla. Poté, co se nám povedl roaming - že z Chorvatska domů voláme zalevno, se nám tehdy nepovedlo dotáhnout to, že když z Česka voláte v tuhle chvíli do Chorvatska nebo na Slovensko, tak můžete platit až 25 korun za minutu. Já sama jsem přišla s tímhle návrhem, nikdo jiný. Protlačila jsem to Evropským parlamentem, strávila jsem nad tím hodiny složitých jednání s Evropskou komisí, s členskými státy proti vůli operátorů a povedlo se. Takže od poloviny května bude tarif maximálně 6 korun za minutu napříč Evropskou unií.

Je něco dalšího, co máte třeba nyní rozjednaného a chtěla byste v tom pokračovat?

Kdybych měla říci zase jednu věc, tak jsem v tuto chvíli zpravodaj za celý Evropský parlament ke směrnici o pojišťování vozidel. Do ní EU navrhla, abychom měli povinné ručení i na zahradní traktůrky, elektrokoloběžky, elektrokola. Já jsem proti tomuto návrhu, získala jsem podporu v parlamentu, minulý týden na plénu mi parlament dal mandát, abych tuto oblast vyňala ze směrnice. Aby povinné ručení zůstalo jen na vozidla, tak jako to máme teď. Bohužel jednání rozhodně nestihneme dokončit, takže to by byla zrovna věc, kterou bych si vzala znovu na starost.