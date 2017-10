Ve Spojených státech je to pozice, které přísluší vlastní personál, rozpočtová kolonka i prostory v Bílém domě. Řeč je o první dámě, tedy manželce prezidenta. České zákony sice takto na choť hlavy státu nemyslí, přesto to může být detail, který bude u některých voličů rozhodovat. Tři měsíce před prezidentskými volbami se tak už rýsují jednotlivé vize, jak se chtějí partnerky uchazečů o Hrad zhostit nové role. ANKETA Praha 18:35 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Charita a péče o rodinu. Jakým agendám by se chtěly věnovat manželky prezidentských kandidátů? | Foto: Filip Jandourek, Michaela Danelová, www.jiridrahos.cz, www.mareknahrad.cz | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Michaela Hořejší-Horáčková se živí jako scénografka a kostýmní výtvarnice. V případě, že by její muž, textař Michal Horáček, uspěl v prezidentské volbě, dočasně by svoji kariéru přerušila.

„Mám svojí práci strašně ráda, nepovažuju ji ani za práci. Přesto si myslím, že taková role, jako je první dáma, vyžaduje plné soustředění. Má jiné možnosti, než má člověk úplně běžný, takže bych se toho pokusila využít jiným směrem,“ popisuje pro Radiožurnál Hořejší-Horáčková. Jako žena prezidenta by se věnovala zejména dětem z dětských domovů, pro které pořádá různé aktivity už teď.

Manželka dalšího kandidáta Eva Drahošová se v minulosti živila jako knihovnice. Dnes je v penzi. V roli první dámy by se kromě péče o manžela, bývalého šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše, chtěla věnovat hlavně pomoci opuštěným seniorům.

„Mám pocit, že se na seniory trochu zapomíná. Jejich věk se prodlužuje a leckdy už mají nějaké potíže, že nejsou sami schopni se o sebe postarat a myslím si, že těch zařízení tady stále není dostatek. Na to bych se zřejmě soustředila. Samozřejmě bych manžela doprovázela na jeho cestách a dělala mu zázemí,“ říká Drahošová.

Charita i péče o rodinu

Charitě by se v roli první dámy věnovala i Eliška Hynková, manželka kandidáta Realistů zbrojaře Jiřího Hynka. Konkrétní oblast, v níž by chtěla pomáhat, na mysli zatím nemá. V první řadě chce ale i dál naplno pečovat o své dva malé syny.

„Budu dělat to, co dělám dosud. To znamená, budu se starat o naše dvě děti. A jako druhé místo bych asi viděla péči o manžela, protože si myslím, že pozice prezidenta je natolik namáhavá, že ten člověk, který jí dělá, musí mít dostatečné zázemí doma,“ vysvětluje Hynková. K původní profesi projektové manažerky by se v roli první dámy nevracela. Obává se, že by na to neměla čas.

Prezident Miloš Zeman už získal potřebných 50 tisíc podpisů, informovala jeho manželka Ivana Zemanová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Současná první dáma Ivana Zemanová by v případě znovuzvolení manžela chtěla nadále vést svoji nadaci na pomoc dětem, seniorům a dalším potřebným. Pro Radiožurnál to uvedl hradní mluvčí Jiří Ovčáček. To Monika Hilšerová, manželka kandidujícího lékaře Marka Hilšera, se k případným plánům v roli hradní paní zatím vyjadřovat nechce. Stejně jako manžel působí v medicíně – jako anestezioložka.

Klára Fischerová, žena diplomata Pavla Fischera, který svou kandidaturu oznámil teprve v uplynulém týdnu, v současnosti pracuje v domácím hospicu a zároveň navrhuje šaty a šperky. „Myslím, že bych ráda podpořila svého muže, stála mu po boku a zároveň bych chtěla dělat něco smysluplného. Pracuju v domácím hospicu Cesta domů, dlouhodobě se pohybuju mezi zdravotně postiženými a z pozice manželky prezidenta můžete přeci jen pomoci více než jako dobrovolník nebo řadový pracovník,“ říká Fischerová.

'Není žádný důvod k titulu první dámy'

Specifický názor má na institut první dámy kandidát Občanské demokratické aliance Vratislav Kulhánek. Sám v současnosti není ženatý. Problém v tom nevidí, protože pozice první dámy je podle něho umělý konstrukt.

Prezidentský kandidát Vratislav Kulhánek | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

„Pojem první dámy v evropské historii ani v historii České republiky nebo Československa až do doby po Sametové revoluci prakticky neexistoval. Přišel z Ameriky. Prezident je volen, takže prezident je první mezi rovnými. Ale jeho partnerka ho doprovází, takže tam není žádný důvod k titulu první dámy,“ tvrdí Kulhánek.

Od první republiky se na Pražském hradě vystřídalo 11 prezidentů a všichni byli v okamžiku prvního zvolení do úřadu ženatí. Svobodná hlava státu by tedy v Česku byla novinkou. Stejně tak Česko stále čeká na svoji první prezidentku a s ní spojené otázky na roli jejího partnera – prvního pána.