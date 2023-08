Půl milionu navíc. O to nám návrh ministerstva zdraží jeden projekt, říká šéf Farní charity Kolín

Neziskové organizace se obávají o budoucnost sociálních projektů podpořených z evropských fondů. Ministerstvo financí totiž navrhuje snížit spoluúčast státu při jejich dofinancování. Neziskové organizace by tak na projekty musely sehnat víc peněz. Kolik by to bylo, to by záleželo na konkrétním regionu, ve kterém působí. „Návrh jednoznačně omezí růst menších organizací a charit,“ říká pro Radiožurnál ředitel Farní charity Kolín Petr Zavřel. Rozhovor Praha 11:55 9. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tříkrálovou sbírku pořádá 20 let Charita Česká republika | Foto: Andrea Filičková | Zdroj: Český rozhlas

Jak by návrh ministerstva financí ovlivnil do budoucna vaše sociální projekty?

Tento návrh jednoznačně omezí růst menších organizací a charit. Větším poskytovatelům ztíží jejich fungování a rozvoj.

Rádi bychom vytvořili terénní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jenže v rámci návrhu pro nás není smysluplné o daný projekt žádat, protože nebudeme schopni zajistit potřebnou spoluúčast.

Dokážete odhadnout, o kolik by se vám prodražil jeden projekt? Kolik peněz by bylo nutné na něj doplatit z vašeho rozpočtu?

Aby měl projekt dobrý dopad, měl by fungovat alespoň dva, ideálně tři roky. S nejméně dvěma sociálními pracovníky.

Úvazek jednoho je nákladově zhruba 450 tisíc korun ročně. K tomu je potřeba zajistit účetní, nájem, energie, školení a další výdaje. To máme odhadem 1,2 milionu ročně. Krát tři roky to dělá 3,5 milionu.

A navrhovaných 13 procent z tohoto je téměř půl milionu. A to jsou prostředky, které bychom museli navíc někde sehnat a mít je jisté, což je v našem případě naprosto nereálné.

‚Žádost nemá smysl‘

Budete o přihlášení do výzev za takových podmínek vůbec uvažovat? Nebo budete hledat jiné zdroje?

Jsme charita, působíme tam, kde je potřeba. Zkusíme oslovit dárce, ale v rámci daných podmínek a daných faktů nejspíše žádat nebudeme, protože to nebude mít smysl.

Ministerstvo argumentuje tím, že by státní rozpočet neměl být jediným zdrojem financí. Zapojit by se měly třeba obce, kraje anebo i soukromý sektor. Může toto být cesta?

Je pravda, že se obce, kraje a soukromí dárci podílejí na financování neziskového sektoru. Ono to mnohdy ani jinak nejde a moc oceňuji jejich zapojení. Bez nich by to skutečně nešlo. Ale na žádnou dotaci nebo dar samozřejmě není právní nárok.

Nejsou předem jisté a rozhodují o nich volená zastupitelstva. A spíše vám podpoří službu, která už funguje.

Ale pokud je potřeba vytvořit novou službu na základě dané společenské poptávky, jsou tyto státní nebo, řekněme, projektové zdroje ideální volbou. Tak to ostatně bylo vždycky nastaveno.