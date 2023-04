Škola s umělou inteligencí žáky baví. Někdy ji i sami studenti učí, neznala třeba slovo rožnit

Chatovací robot ChatGPT umí kde co. Třeba napsat referát o jezeru Bajkal, přeložit text do anglického slangu nebo vyřešit slovní úlohu. Aplikace si hledá cestu i do českých škol. Našla už ji třeba do třídy na Základní škole Žitomířská 885 v Českém Brodě, kde používá umělou inteligenci v hodinách matematiky ředitel školy Jiří Slavík. Český Brod 10:06 5. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé školy zapojují umělou inteligenci už i do výuky (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Každý z žáků dostane na úvod hodiny tablet, aby mohl používat umělou inteligenci, papír a jde se na první úlohu.

Učitel matematiky a ředitel školy Jiří Slavík chce, aby žáci 8. C vypočítali úlohu nejdřív sami, pěkně „postaru“, s papírem a tužkou. Potom mají příklad zadat k vypočítání umělé inteligenci.

Škola s umělou inteligencí nás baví. Někdy ji sami učíme, neznala třeba slovo rožnit

Žáci se musí přihlásit na školní e-mail, kde najdou od vyučujícího dokument s úkoly a odkazem na ChatGPT. Nemusí jej ale používat jenom ve škole, někteří s umělou inteligencí pracují i doma.

„Teď jsem ho použil na referát na zeměpis. Zadal jsem, že potřebuju referát o Bajkalu o 300 slovech, a ChatGPT mi ho vygeneroval,“ popisuje jeden z žáků. Text ale nepoužil celý, posloužil mu jako zdroj informací a inspirace.

Mezi studenty má zapojení umělé inteligence ve výuce úspěch. „Hodně nás to baví. Umí to s námi komunikovat, což je hustý,“ vysvětluje další z žáků školy v Českém Brodě.

„Třeba jsem zjistil, že nedokáže ani poznat, co to je rožnit. Tak jsem ho to naučil,“ nastiňuje další zábavnou stránku chatu student, kdy se samotný uživatel stává učitelem.

I ChatGPT dělá chyby

Umělá inteligence totiž chybuje. Žáci proto musejí přijít na to kde, a zadat programu pokyn k napravení chyby. Během výuky tak třeba zjistili, že jí moc nejdou zlomky.

„Druhý účel je, aby byli schopni pokládat dotazy tak správně, aby dovedli umělou inteligenci ke správnému řešení,“ dodává ředitel školy Slavík. Jenom tím už se studenti učí lépe formulovat.

Nabízí se tak odpověď na otázku, zda umělá inteligence nepředstavuje ohrožení pro vyjadřovací schopnosti žáků. „Nás cíl je vést děti k tomu, aby byly schopny správně formulovat, a tím pádem se vlastně učí ten jazyk, správně pokládat otázky, komunikovat,“ odpovídá Slavík.

Výsledky jsou ale různé. „Nás chatbot to vyřešil rovnou na první pokus. Akorát jí vyřešil jinak, než jsme to řešili tady my s panem učitelem,“ představuje úspěch jejich zařízení další z osmáků. „Ale druhý iPad nedokázal ani napsat postup,“ dodává jeho kolega ze skupinky.

Jak je tedy možné, že u jedné skupinky mají dva iPady různé výsledky? „To si asi nedovedu vysvětlit. Nicméně umělá inteligence se každým zadaným příkladem učí. Takže možná z toho počtu řešeních, které tady byly, si dokázala vygenerovat správné řešení,“ říká ředitel školy.

Slavík studenty při práci s umělou inteligencí nabádá k obezřetnosti. „To, co je ale důležité, je slepě nevěřit tomu, co inteligence vymyslí. A to je ten základ – vy byste se měli vždycky naučit ověřovat výsledky, hledat další zdroje, kde můžete najít správná řešení,“ uzavírá hodinu s ChatGPT vyučující.