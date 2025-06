Chceme do 14 dnů vědět, jak se kauza s bitcoiny odehrála. ODS to musí vysvětlit všem, volá Farský

Eva Decroix z vládní ODS v neděli, den před svým jmenováním ministryní spravedlnosti, zmínila e-mail, podle kterého mohl o záměru bitcoinového daru vědět i náměstek resortu Karel Dvořák (STAN). Místopředseda STAN Jan Farský se ho ale zastal. „O tom e-mailu pan náměstek Dvořák informoval už před týdnem. Je to jediná chvíle, kdy se o tomto případu něco dozvěděl,“ ujistil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus europoslanec. Rozhovor Praha 14:46 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Farský na republikovém sněmu hnutí STAN | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pirátská strana označila za chybu, že náměstek Dvořák o dopisu Karima Titze, advokáta Tomáše Jiřikovského, nedal hned vědět Národní centrále proti organizovanému zločinu. Jak se na to díváte vy?

Co já mám informace – a potvrdily se, říkal jsem to v nedělní debatě – tak přišla někdy v polovině prosince na ministerstvo spravedlnosti otázka. Přišel e-mail a během pěti dnů na něj bylo odpovězeno, že to není v kompetenci ministerstva, že je to na soudech.

A to je naposledy, kdy u tohoto figuroval pan Dvořák jako náš náměstek na ministerstvu spravedlnosti. Až potom, když byly tiskové konference a objevily se v médiích informace, tedy teď na konci května, se dozvěděl, že to mělo pokračování.

Také jste řekl, že možnost odchodu Starostů z vlády je v kontextu těchto událostí na stole. Považujete za vhodné, aby kabinet Petra Fialy (ODS) dovládl jako menšinový?

Předně si myslím, že se máme snažit to objasnit. Není to o tom, kdo kdy bude odcházet, ale o tom, že je potřeba vracet důvěru do politiky, vracet důvěru veřejnosti i mezi koaličními partnery a v Poslanecké sněmovně.

A k tomu je potřeba všechno vysvětlit. Proč se to dělo? Je třeba tomu dát jasnou časovou osu a k tomu přidat odpovědnost jednotlivých aktérů, jejich rozhodování.

Obnova důvěry

Totéž chce podle svých slov i Eva Decroix. Do resortu hodlá přivést nezávislého koordinátora, jak řekla. Tedy důvěryhodnou nestrannou osobnost, která nemá politické angažmá ani zájem na této kauze. Přispěje to k vaší vzájemné důvěře, tedy důvěře mezi STAN a občanskými demokraty?

Jsem rád, že tenhle náš požadavek převzala za svůj, protože si myslím, že to je dost zásadní podmínka k tomu, aby byla obnovena důvěra.

Ale za to nejdůležitější opravdu nepovažuji důvěru mezi ODS a STAN. Za to nejdůležitější považuji důvěru veřejnosti v systém – jestli tam nedošlo k nějakému pochybení nebo zločinu.

V tuto chvíli to ODS nevysvětluje jenom nám a primárně nám, ale je potřeba to vysvětlit celé veřejnosti.

Chceme to vědět do 14 dnů, protože není možné to roztahovat do mnoha měsíců. Je třeba zrekonstruovat postup: má to nějaké kroky, nějaké projednání, nějaké přizvání. Těch otazníků je v tom jednání hrozně moc. A chceme, aby to nebylo vysvětleno nám, ale veřejnosti.

Jinými slovy, jestliže Eva Decroix říká, že představí výsledky šetření chodu resortu a kontrol až v srpnu, tak je podle vás pozdě?

To je jednoznačně pozdě, tak dlouho nemůžeme čekat. Nechť je v srpnu představeno třeba systémové řešení, aby se to už neopakovalo. Nebo ať se to dopodrobna rozpracuje.

Ale rekonstrukci událostí, popis toho, co se stalo a jaké byly postupné kroky, to potřebujeme daleko dřív.

Potřebujeme to my jako koaliční partner, ale potřebuje to i Sněmovna a potřebuje to také veřejnost. Těch nejasností je kolem toho hrozně moc a celý ten případ je špatně pochopitelný, protože mnoho z těch kroků nedává smysl a nevzbuzuje důvěru.

A také jste řekl, že útok na koaličního partnera ze strany ODS nedává smysl. Takže jste už volební soupeři?

Nedává nám to smysl. Nepochopil jsem, proč místo toho, aby paní Decroix přinesla zmíněný e-mail a zeptala se nás na něj, tak ho v přímém přenosu vytáhla jako důkaz zapojení STAN do této kauzy. Ale přitom to není e-mail, který by byl čímkoliv objevný.

O tom e-mailu pan náměstek Dvořák informoval už před týdnem s tím, že to je jediná chvíle, kdy se o případu bitcoinů pana Jiřikovského něco dozvěděl a něco s tím měl.

Přijde mi, že takové překvapování není úplně fér, nepomáhají k dobré spolupráci.

Kdy budou mít Starostové schůzku?

Dnes.