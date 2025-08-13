Chceme parkoviště odkoupit, zní z jihlavského sídliště. Nesouhlasí s rozšířením placeného parkování

Obyvatelé sídliště v Jihlavě si chtějí od města koupit parkoviště před domy, kde bydlí. Radnice bude v těchto místech už na podzim rozšiřovat oblast placeného stání a lidé se chtějí vyhnout tomu, aby se dosud volné parkoviště stalo zpoplatněnou zónou. Informuje o tom Český rozhlas Vysočina.

Jihlava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Zaparkovaná auta, Praha

Na jihlavském sídlišti na Slunci chce město udělat modrou zónu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„My jsme si to vybudovali sami, stavěli jsme to svépomocí,“ říká předseda společenství vlastníků jihlavského sídlišti na Slunci Zdeněk Hejsek. Z prostoru, kam se teď vejde šestnáct aut, chce město udělat tzv. modrou zónu.

Přehrát

00:00 / 00:00

Celá reportáž

Z odstavné plochy se dá dostat také ke čtyřem garážím, které jsou v přízemí domu. To je jeden z důvodů, proč by město mohlo podle náměstka primátora Petra Piáčka (KDU-ČSL, v podzimních volbách kandiduje za koalici Spolu) s prodejem pozemku souhlasit.

„Specifikum je, že parkoviště využívají jenom občané, kteří bydlí v tom bytovém domě. Udělal se znalecký posudek, který teď vychází na 2600 Kč za metr čtvereční a ta plocha je zhruba 400 metrů,“ vysvětluje Piáček. Celková cena by tak byla zhruba milion korun.

Zdeněk Hejsek ale například tvrdí, že v jeho věku se to už „nevyplatí to kupovat“. Náměstek primátora Piáček navrhuje ještě další variantu, a to pronájem. „Jedno místo je 3600 Kč. Pokud nezváží ani jednu z těch variant, tak my tam půjdeme s modrými čárami.“

Odkoupit od města parkoviště chtěli letos na jaře také lidé na opačném konci Jihlavy. Tam to ale magistrát zamítl, protože plochu využívají řidiči z více domů v lokalitě.

František Jirků Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme