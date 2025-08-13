Chceme parkoviště odkoupit, zní z jihlavského sídliště. Nesouhlasí s rozšířením placeného parkování
Obyvatelé sídliště v Jihlavě si chtějí od města koupit parkoviště před domy, kde bydlí. Radnice bude v těchto místech už na podzim rozšiřovat oblast placeného stání a lidé se chtějí vyhnout tomu, aby se dosud volné parkoviště stalo zpoplatněnou zónou. Informuje o tom Český rozhlas Vysočina.
„My jsme si to vybudovali sami, stavěli jsme to svépomocí,“ říká předseda společenství vlastníků jihlavského sídlišti na Slunci Zdeněk Hejsek. Z prostoru, kam se teď vejde šestnáct aut, chce město udělat tzv. modrou zónu.
Z odstavné plochy se dá dostat také ke čtyřem garážím, které jsou v přízemí domu. To je jeden z důvodů, proč by město mohlo podle náměstka primátora Petra Piáčka (KDU-ČSL, v podzimních volbách kandiduje za koalici Spolu) s prodejem pozemku souhlasit.
„Specifikum je, že parkoviště využívají jenom občané, kteří bydlí v tom bytovém domě. Udělal se znalecký posudek, který teď vychází na 2600 Kč za metr čtvereční a ta plocha je zhruba 400 metrů,“ vysvětluje Piáček. Celková cena by tak byla zhruba milion korun.
Zdeněk Hejsek ale například tvrdí, že v jeho věku se to už „nevyplatí to kupovat“. Náměstek primátora Piáček navrhuje ještě další variantu, a to pronájem. „Jedno místo je 3600 Kč. Pokud nezváží ani jednu z těch variant, tak my tam půjdeme s modrými čárami.“
Odkoupit od města parkoviště chtěli letos na jaře také lidé na opačném konci Jihlavy. Tam to ale magistrát zamítl, protože plochu využívají řidiči z více domů v lokalitě.