Chceme přesunout gigafactory na brownfield, říká kraj. Developeři o tom nic neví

Moravskoslezský kraj chce gigafactory přesunout z původně plánovaných polí v Dolní Lutyni na brownfield po bývalém dole Barbora v Karviné. Tvrdí, že o změně jedná s developerem, ten to ale popírá – stejně jako státní agentura SIRS i vlastník pozemků. Nabízenou lokalitu už navíc investor jednou odmítl kvůli vysokým nákladům na terénní úpravy. Karviná 16:26 27. února 2025

„Gigafactory určitě ano, kraj potřebuje strategického investora s vysokou přidanou hodnotou. Ale o lokalitě v Dolní Lutyni přesvědčený nejsem a mám pochyby,“ řekl v zářijovém předvolebním rozhovoru pro server iDnes.cz moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO). Už tehdy zmiňoval nutnost investorovi nabídnout jiné pozemky.

Problém je ale v tom, že v Česku chybí stohektarové pozemky pro tak velké projekty, jako je plánovaná gigafactory. V Moravskoslezském kraji je kromě Dolní Lutyně jediný další dostatečně velký pozemek – brownfield po bývalém dole Barbora v Karviné.

Že vedení kraje pro baterkárnu upřednostňuje právě tento brownfield, potvrdila tento týden i mluvčí hejtmanství Miroslava Chlebounová. „Lokalita je v územním plánu určena pro průmysl již více než 15 let. O přemístění investice proto jednáme s developerem.“

Developerská firma Panattoni, která má v současnosti na pozemky uzavřenou předkupní smlouvu, ale o žádných jednáních neví. „Aktuálně s námi nikdo nejedná o přesunu konkrétního projektu z jiné lokality v Moravskoslezském kraji,“ uvedl mluvčí společnosti Karel Taschner. Podle jeho slov bude při výběru konkrétních uživatelů lokality Panattoni úzce spolupracovat nejen s krajem, ale také agenturou MSID, Czechinvestem a státním developerem SIRS, který připravuje strategické pozemky pro zahraničí investory.

Stejně tak žádná jednání nepotvrzuje ani zmiňovaný státní developer SIRS. „Žádná jednání mezi těmito stranami o přesunu neprobíhají,“ odpověděl mluvčí agentury David Vondra.

Nic o tom neví ani majitel pozemků, firma Asental Land miliardáře Zdeňka Bakaly. „Nemáme informace o záměru přesunout gigafactory do jiné lokality ani se neúčastníme žádných jednání,“ sdělil mluvčí firmy Tomáš Neščák.

Mluvčí hejtmanství Miroslava Chlebounová, která informaci o probíhajících jednáních uvedla v oficiální odpovědi na dotazy redakce, na telefonáty během dne již nereagovala.

Problémové území

Přitom lokalitu kraj investorovi, který má záměr továrnu na baterky postavit, už jednou nabízel. A investor ji odmítl. Na pozemku je totiž převýšení zhruba dvacet metrů, které by musela firma před stavbou vyrovnat. To by znamenalo miliardové náklady a zdržení stavby.

Panattoni má v plánu v lokalitě nedaleko známého šikmého kostela svatého Petra z Alakantary vybudovat průmyslový areál. Celková investice by mohla dosáhnout až 25 miliard korun a přinést by měla 4500 pracovních míst.

S projektem nesouhlasí památkáři nebo spolek Stará Karviná. Vadí jim, že má areál vzniknout na místě historického jádra původní Karviné.

Jako archeologicky cennou lokalitu označuje území také ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula. „Zaniklou Karvinou není možné vnímat jako brownfield bez limitů dalšího využití,“ řekl Zezula. Spolek Stará Karviná podal návrh na vyhlášení území krajinnou památkovou zónou.