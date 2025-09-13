‚Chceme vystoupit z komfortní zóny.‘ Lidé tráví aktivní dovolenou na táborech pro dospělé
Manažer, účetní, zdravotní sestra nebo instalatér. I tito lidé se teď účastní retro tábora pro dospělé v Hnačově na Klatovsku. Už po sedmé tábor pořádá skupinka dlouholetých dětských táborových vedoucí. Bydlí se v chatkách a režim je v podstatě stejný, jako na táborech pro děti.
„Tábore končit, tábore pozor, tábore nazdar,“ zní v Hnačově na táboře pro dospělé, kterého se letos zúčastnilo 52 dospělých a 15 vedoucích. Společně je pojí cíl vrátit se do dětských let. „Jsme blázni, co?,“ směje se důchodkyně Jana z Ústí nad Labem, která léto tímto způsobem tráví poprvé.
„Zaujalo mě to na Facebooku. Během 10 minut jsem to potvrdila a okamžitě zaplatila,“ popisuje pro Český rozhklas Plzeň Jana a v zápětí hned přislíbí účast i pro příští rok. „Je to tu úžasný, za rok jedu určitě znova.“
Tábora se účastí i lidé mimo republiku. Od našich východních sousedů dorazila i paní Pavlína, která pracuje jako analytický chemik. „Je to o zábavě a o navrácení se do dětských let. Člověk také vypustí každodenní starosti,“ vyjmenovává Pavlína své pocity z tábora.
Tábor ale není pouze o odpočinku. Každý den má například jeden z oddílu i službu v kuchyni. Dnes vyšla řada na červené. V kuchyni pracuje také pan David z Mělníku, jehož ambicí bylo strávit dovolenou s dalšími lidmi. „Dočetl jsem se, že tady je ideální místo pro singles,“ popisuje David.
David je spokojený i s připraveným programem. „Je to hrozně fajn. Rozhodně to tady není takové, že bychom seděli celý týden v hospodě a pili,“ říká s úsměvem David a dodává, že hry nejsou nic lehkého. „Ono je celkem těžké vyřešit ty úkoly. Jsou připravené na týmovou spolupráci,“ popisuje David.
„Tři, dva, jedna…“ zatroubil vedoucí tábora Michal Myšák Pam a odstartoval jednu z celotáborových her. Hned od začátku se týmoví kolegové navzájem podporují. „Pojď, pojď. Musíš jít rovně. Teď zvedni pravou ruku,“ snaží se navigovat svého týmového partnera paní Pavlína.
Vedoucí tábora popisuje, jak připravují celotáborové hry. „Vždy tady máme různorodou skupinu. Proto se snažíme mít hry vyvážené,“ popisuje Pam a začne vyjmenovávat okruhy her. „Máme běhací hry, nějaké soutěže na paměť a potom i nějaké kreativní hry.“
„Lidi tady hlavně spojuje zájem o aktivní dovolenou a zavzpomínání si na dětské časy,“ odpovídá vedoucí tábora na otázku, kdo na tábor jezdí. „Lidé tady chtějí vystoupit ze své komfortní zóny,“ doplňuje.