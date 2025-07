Chcete studovat v USA? Na sociálních sítích musíte mít veřejný profil, kvůli vízu vám jej zkontrolují

USA vyzývají lidi žádající o nepřistěhovalecké vízum do Spojených států typu F, M nebo J, aby upravili nastavení soukromí na všech svých osobních účtech na sociálních sítích na veřejné. Na síti X to v úterý uvedlo americké velvyslanectví v Praze s tím, že se usnadní kontrola před případným vstupem do Států. Podle ambasády tam studuje na vysokých školách přes 700 Čechů.

