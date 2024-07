Chci, aby Česko dál boxovalo nad svou váhou, říká budoucí český velvyslanec v NATO Konecký

Čína je „rozhodující aktér“, který umožňuje ruskou válku proti Ukrajině. Tento týden se na tom ve Washingtonu shodli lídři NATO a poprvé společně obvinili Peking, že dodává Rusku vojenský materiál. „V této chvíli je rozsah dodávek opravdu tak výrazný, že bude potřeba se zamyslet nad tím, co je ta správná reakce,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál diplomat David Konecký, který se od letošního 1. srpna stane českým velvyslancem při NATO. Rozhovor Praha 6:00 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V této chvíli je rozsah dodávek opravdu tak výrazný, že bude potřeba se zamyslet nad tím, co je ta správná reakce,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál diplomat David Konecký | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letošní summit Severoatlantické aliance byl tak trochu ve stínu nadcházejících amerických prezidentských voleb. Bylo to nějak cítit v zákulisí, mezi diplomaty?

Byli jsme v kontaktu s americkými kolegy, s ostatními kolegy. A na všech schůzkách, které jsme na summitu měli, se tam ta věc vůbec nepropisovala.

V kuloárech se samozřejmě prezidentské volby v Americe debatují. Všichni čteme noviny, sledujeme, jak se situace vyvíjí. Je to samozřejmě důležité, v určitých schopnostech jsme na Spojených státech bezpečnostně závislí. Takže ano, v zákulisí se o možném výsledku prezidentských voleb debatuje. Řekl bych, že je to velmi logická a racionální věc.

Případného nástupu Donalda Trumpa zpět do prezidentského křesla se tedy neobáváte?

Já osobně se nástupu Donalda Trumpa neobávám, pokud bude zvolen americkým prezidentem. S jeho prezidentstvím máme historickou zkušenost. To bylo, objektivně řečeno, testem pro transatlantické vztahy. Řekl bych, že to bylo spíš formou, jakou se Donald Trump projevoval, než konkrétním obsahem politik, které byly nakonec realizovány.

Dosavadní přístup nestačí

Na letošním summitu také zněl tvrdý jazyk vůči Číně. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg například řekl, že Čína umožňuje Rusku vést válku na Ukrajině. Co můžeme očekávat od Aliance dál právě ve vztahu k Číně?

Aliance se vůči Číně poprvé a poměrně výrazným způsobem vymezila ve svém Strategickém konceptu (dokument NATO, který říká, jaké má Aliance ambice a schopnosti, pozn. red.).…

… tam je ale napsáno, že Čína je „výzva“, zatímco Rusko je tam označené přímo za „hrozbu“.

Ano, ale fakticky jsme začali mluvit o tom, že Čína představuje určitou výzvu pro naši bezpečnost, pro naše zájmy a pro naše hodnoty. A to má samozřejmě potom svoje další konsekvence. A je to zopakováno i v aktuálním komuniké z washingtonského summitu.

Současně ale je ruská válečná mašinérie do velké míry opřená o komponenty, které Rusové k výrobě těch zbraní potřebují – a ty komponenty pochází většinově, podle informací, které máme, z Číny nebo přes Čínu.

To není nová věc, o téhle věci se mluví už nějakou dobu. Ale vzhledem k ruské agresi, vzhledem k tomu, jakou hrozbu Rusko představuje pro euroatlantický prostor, je zcela logické, že o téhle věci bylo potřeba veřejně mluvit v kontextu reakce na ruskou agresi a obecně na bezpečnostní hrozby.

Není tam (v komuniké z washingtonského summitu, pozn. red.) tedy pouze Čína, ale je tam zmíněno i Bělorusko, Írán a Severní Korea jako země, které podporují ruskou agresi způsobem, který souvisí s dodáváním vojenského materiálu nebo komponentů.

Ve vztahu k Číně je tam potom konstatování, které nepovažuji za výhrůžku, ale považuji ho za konstatování faktu – Čína nemůže očekávat, že takové chování nebude mít negativní dopad na její zájmy a na její reputaci.

A není na čase, aby spojenci, případně Evropská unie začali vůči Číně uvalovat sankce? Nejen vůči jednotlivým firmám, ale třeba sektorové sankce, které by tvrději zasáhly čínskou ekonomiku?

Ještě bych se vrátil o krok zpět. To, že přes Čínu proudí určité součástky, není nová věc. Evropská unie se obcházení sankcí věnuje už v několikátém sankčním balíčku a už několik sankčních balíčků zpátky se začaly objevovat čínské entity, které se na dodávkách těchto komponentů Rusku podílí. Hledáme tu nejlepší cestu, to je jedna věc.

Druhá věc je rozsah těch dodávek. V této chvíli je opravdu tak výrazný, že bude potřeba se zamyslet nad tím, co je ta správná reakce. Myslím, že na stole budou všechny možnosti.

Nedokážu říct, která z těch možností je nejlepší, protože bude potřeba vyhodnotit jejich praktický dopad. Ale to, že se touto věcí zabýváme prakticky už nějakou dobu, je pravda.

Je pravda také to, že dosavadní přístup bohužel nestačí a že bude potřeba se podívat na to, jak dosavadní přístup modifikovat, aby výsledek byl takový, jaký chceme.

Vás osobně teď čeká velká „mise“. Budete se přesouvat do Bruselu, kde od srpna budete novým českým velvyslancem při NATO. Jak se chystáte a co budou vaše priority?

Je to jeden z nejprestižnějších a nejdůležitějších postů v české diplomacii a vůbec post, který má nezastupitelnou hodnotu pro naši bezpečnostní politiku. To znamená, že je to pro mě velká pocta.

Už se těším, protože na ministerstvu zahraničních věcí je naše práce spojená se střídáním zemí. Už jsem v Praze poměrně dlouhou dobu a myslím, že pro mě samého i pro mou instituci bude dobré, když změním místo působení.

Co se týče mých priorit, klíčová priorita, kterou bych chtěl prosazovat, je, aby Česká republika byla nadále vnímaná jako opravdu spolehlivý člen Aliance. Jako ten, který do NATO investuje, který svým způsobem, jak se říká ve sportovní terminologii, boxuje nad svou váhovou kategorií.

V téhle chvíli tím opravdu jsme díky naší pomoci Ukrajině. A myslím, že to je něco, co mě zavazuje v mém budoucím působení. Tohle bude takový kompas, který mě povede.