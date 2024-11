Chci pracovat pro lidi a kvalitně investovat, inspiroval mě můj předchůdce, říká nejmladší starosta Česka

Šestadvacetiletý Tomáš Pavelka (STAN) před šesti lety vstoupil do komunální politiky a o rok později se stal nejmladším starostou v Česku v Mořicích na Prostějovsku. Několik let vedl jako předseda Mladé Starosty a nezávislé, pracuje ale třeba i na ministerstvu pro místní rozvoj. Ve své obci se snaží udržovat aktivní komunitu lidí. Jeho příběh je další z cyklu Narozeni do svobody, který vypráví o mladých inspirativních lidech. NAROZENI DO SVOBODY Mořice na Prostějovsku 7:00 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta obce Mořice Tomáš Pavelka (STAN) | Foto: Archiv obce Mořice

Tomáš Pavelka začal chodit na úřad v Mořicích už v dětství. „Ani jsme na něho neměli čas, ale byl tady s námi a chytal ta naše moudra. Tak to asi začalo,“ vypráví starostova vzdálená teta Zdeňka Loučková, která v kanceláři pracuje už přes dvacet let.

„Člověk byl rád součástí něčeho, co mělo – a snažíme se o to, aby mělo dál – nějaký drive a smysl, abychom se skutečně potkali s našimi sousedy na akci. A to si myslím, že se dělo a já jsem byl asi jeden z těch lidí, které to strhlo hodně,“ říká starosta Pavelka o počátku svého působení v úřadu.

Před pěti lety Tomáš Pavelka převzal obec jako nejmladší starosta v Česku. V Mořicích se snaží investovat a vesnici i s pomocí dotací dál rozvíjet. „My jako obec máme asi jedenácti až dvanáctimilionový rozpočet, ze kterého bychom měli mít asi tři miliony korun na investice každý rok. Teď jsme v pátém roce starostování, tak by to mělo být něco kolem dvanácti milionů proinvestovaných. My jich máme proinvestovaných šedesát za tu dobu, plus máme něco i naspořeno,“ říká Tomáš Pavelka.

V obci tak mají nové byty místo bývalé školy, investovali do biocentra a biokoridorů nebo bezbariérových chodníků. Tomáš Pavelka působí nejen jako starosta, je předsedou mikroregionu, místopředsedou místní akční skupiny a také je tajemníkem náměstka ministra pro místní rozvoj.

CO PRO VÁS ZNAMENÁ SVOBODA? Svoboda je pro mě jedna ze základních lidských hodnot, díky které můžeme na jednu stranu nést zodpovědnost, protože to je něco, co je s tím velmi spojeno, ale zároveň je to něco, díky čemu můžeme v tom dnešním světě dělat cokoliv. Můžeme cestovat, můžeme komunikovat, s kým chceme, říkat, co chceme. To pro naše předky nebylo vždy samozřejmostí. Mnozí za tyto hodnoty umírali nebo byli internováni a dokázali za ně bojovat. Tak bych nám přál, abychom za to dokázali vždy bojovat a dokázali se také navzájem v té svobodě podporovat a byli si jí vědomi a vážili si jí.

„Pracovat na ministerstvu jsem neplánoval, ani to nebyl nějaký můj sen. Ten hlavní sen byl pracovat tady po vzoru tehdejšího starosty. Přijedu večer z ministerstva a kolikrát se dřív než doma zastavím v deset večer tady a jdu po schodech a říkám si, že se teď vracím a na to jsem se celý den těšil,“ popisuje.

Mladý starosta bydlí v dvojdomku s rodiči i prarodiči. Říká, že bez jejich podpory by dnes nebyl tam, kde je. A vzpomíná na to, jak dědovi s babičkou koukal pod ruce při podnikání.

„Měli takové domácí kanceláře a byl jsem tomu blízko. Už od té doby mi zůstalo to, že rád razítkuju. Je tady takové pravidlo, že mně se nic dopředu nerazítkuje. Na spoustě úřadů dostanete jenom věci na podpisy, ale tady si to musím i orazítkovat. Tak to dělám rád, každý máme něco, co děláme rádi,“ hovoří Pavelka o vzpomínkách na prarodiče.

A stejně jako měl své vzory on, jeho kariéru teď sleduje mladší bratr, středoškolák František. „Jsem určitě rád za to, že se doma často sejdeme nebo už i tady na úřadě. A povykládáme si o věcech, co se tady dějí. Nedávno jsem se byl poprvé podívat na zastupitelstvo a byl jsem moc rád,“ říká starostův bratr. Stejně jako jeho starší sourozenec působí ve škole ve studentském parlamentu, do velké politiky se ale zatím nežene.