Chci provádět výzkum a u toho učit. Molekulární biologii věnuji maximum času, říká středoškolačka
Anna Černá se se věnuje výzkumu na pomezí molekulární biologie a genetiky. Její projekt zvítězil v národním kole SOČ. Účastnila se nespočtu dalších prestižních soutěží. Je spoluorganizátorkou konference Zvaž vědu!. Vyniká i v jazycích, sportu a hudbě. Doučuje angličtinu a působí jako trenérka moderní gymnastiky. „Samotná školní docházka nás nepřipraví na ten další krok,“ vysvětluje širokou škálu aktivit v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.
Co pro vás znamená, že jste se dostala mezi 25 nejlepších středoškoláků v Česku, ve vašem případě i mezi nejlepších 10 středoškoláků?
Je to určitě pocta. Do určité míry i to, že aktivity, které jsem dělala na té střední, dávaly smysl a že to bylo nějakým způsobem oceněné. Udělalo mi to velkou radost. Ale největší hodnota, co celá ta soutěž Středoškoláka roku má, je ta komunita.
Přestává se tomu říkat soutěž, začíná to být spíš komunita. Potkala jsem se tam se spoustou lidí a myslím si, že jsem si tam udělala kamarády na celý život. Je tam taková energie a podpora, která mě bude motivovat ještě dlouho. Spíš bych tedy byla ráda, aby z toho byla méně soutěž a víc ta komunita. A aby se více kladl důraz na ty lidi, ne na to, jaké umístění měli.
Pracujete na vědeckých projektech v oblasti molekulární biologie a genetiky, jak jste se k tomu dostala?
Můj úplně první vědecký projekt byl vlastně ten, se kterým jsem měla nejvíc úspěchů. Napsala jsem do laboratoře rekombinace a oprav DNA na Masarykovu univerzitu a vzali mě. Hodně mě to chytlo. To bylo v prváku a v té laborce jsem zůstala až do čtvrtého ročníku na gymnáziu.
Chtěla jsem získat nějaké zkušenosti z laboratoře a z molekulární biologie. Jednoduše to bylo e-mailem, kterým jsem napsala vedoucímu naší laboratoře.
Proč jste se vůbec rozhodla dělat něco navíc k tomu studiu na střední škole?
Podle konverzací s těmi lidmi, které jsem teďka potkávala, si všichni myslíme, že ta samotná školní docházka nás úplně nepřipraví na nějaký ten další krok. A je super se věnovat aktivitám mimo školu.
Pro mě osobně to byla třeba ta molekulární biologie, kdy jsem chtěla zjistit, jaké je to jako v praxi. Když jsem se dostala do té super laborky, tak mě to chytlo a rozhodla jsem tomu věnovat maximum svého času.
Myslím si ale, že i kdyby mě to nebavilo a zjistila bych, že to není směr pro mě, mohla bych se posunout dál zase k něčemu jinému. Takže je podle mě vždycky dobré si ty věci vyzkoušet na vlastní kůži. Obzvlášť teď, když máme jako středoškoláci strašně moc možností. Jedna z nich je právě i účast na reálném výzkumu, což je v Česku dost unikátní.
Máte nějaký cíl, kterého byste chtěla v životě dosáhnout?
Mým momentálním cílem je se stát vědkyní v té oblasti molekulární biologie nebo biochemie. Vždycky mě ale bavilo učení. Teď třeba doučuji několik hodin angličtiny. To je taky něco, čemu bych se v budoucnu chtěla věnovat. Hodně mě to teď láká k té akademické sféře. Mohla bych dělat výzkum a zároveň u toho například učit na vysoké škole. Nechávám si však dveře otevřené, uvidím, kam mě to zavede.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Vzkázala byste něco ostatním mladým lidem nebo vašim vrstevníkům?
Jak už jsem říkala, hlavně se nebát zkoušet věci a věnovat se aktivitám i mimo tu školu. Nemusí to být nutně jenom výzkum nebo soutěže, ale úplně cokoliv. Aby zjistili, co je mimo ten klasický vzdělávací systém, na který se hodně klade důraz.
Je spousta možností. Třeba i na webu ProStředoškoláky je teď databáze aktivit. Může to být ta věda, ale třeba i sport nebo divadlo, dobrovolničení a spoustu dalších. Na druhou stranu všeho s mírou.
Taky aby si užívali tu střední školu a život i mimo ni. Jak tomu někteří říkají, to aktivní středoškoláctví neznamená, že se musí vzdát sociálního života. Ten je taky důležitý, aby si udrželi nějaké psychické zdraví a aby si odpočinuli. To, co dělají, aby jim přinášelo radost. Ne, aby se z toho stala povinnost, aby vyhořeli a přestalo je to bavit.