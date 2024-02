Chcimír, dezolát a xenofob. To jsou jen trapné nálepky, říká Skalní odpůrce Evropské unie

Zemědělský inženýr Ota Beran z Benešova u Prahy patří mezi 14 procent obyvatel Česka, kteří jsou považovaní za Skalní odpůrce Evropské unie. Tuto skupinu vyhodnotil průzkum agentury STEM pro Český rozhlas v projektu Rozdělení Evropou. Skalní odpůrci tvoří aktivní jádro odporu a z Evropské unie by nejraději vystoupili. Beran je aktivní na sítích a účastní se i protivládních demonstrací. Zvykl si i na to, že dostává nálepku chcimír nebo dezolát. Rozděleni Evropou Praha 12:00 28. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemědělský inženýr Ota Beran z Benešova u Prahy patří mezi skalní odpůrce Evropské unie | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme dezoláti, protože se nás tak snaží někdo pojmenovat. Jsme chcimíři a to je dneska špatné, protože všichni přece chtějí válku proti Rusku. Jsme xenofobové, kteří se bojí cizího. Ne. My nejsme xenobové. My si jen vážíme toho svého a cizí nechceme,“ říká důrazně, ale klidným hlasem štíhlý muž v modré košili a modrých džínách s kšandami, který svým vzezřením připomíná farmáře.

Tvář mu zdobí pečlivě střižený knír a v dubnu oslaví šedesátku. „Na demonstracích zabírají kamery jen takové málochrupé socky, ale většina lidí, kteří s námi protestují a které znám, jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé. A rozhodně zuby mají,“ rozesměje se muž a příkladně se zazubí.

Ze svého facebookového profilu se dívá Ota Beran v kovbojském klobouku ozdobeném plackou s českou vlajkou protnutou vidlemi. Sdílí protievropsky či protiukrajinsky laděné memy a fotografie, pozvánky na demonstrace nebo vlastní videa z protestních akcí.

Beran tvrdí, že z Evropské unie nemá žádný prospěch a jako zemědělský inženýr vidí zásadní problémy především na polích a v potravinách.

„Evropská unie, do které jsme vstupovali, byla jiná, než je dnes. Zemědělci na západě dostávají násobně větší dotace než ti čeští. Nejsme soběstační v mnoha komoditách, podívejte, jak klesly stavy dobytka. Řetězce nám cpou méně kvalitní potraviny než západě. Prý to tak chceme, že jsou levnější,“ vadí mu.

„Proč dostávají v automobilce v Mladé Boleslavi poloviční mzdu než v Německu? Vyrábějí snad méně aut nebo jsou horší? Celý ten slavný Green Deal je jenom zelené šílenství,“ vysvětluje zapáleně muž a každou větu rozvíjí dalšími argumenty.

Od uprchlické krize

Ota Beran bydlí s manželkou v krásném rozlehlém bytě v historickém centru Benešova. V rohu pokoje sálá krb obklopený dřevem a na stolku u dveří leží magazín To. Titulní stránku zabrala výrazná osobnost vlastenecké scény František Ringo Čech a texty pranýřují vládu, Evropskou unii a elektromobily.

Ota Beran bydlí s manželkou v krásném rozlehlém bytě v historické centru Benešova | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Sportovně vyhlížející muž jezdí za prací do Prahy, kde pracuje jako zahradnický technik a ve volném čase demonstruje, a to už dob uprchlické krize v roce 2015.

„K nám přicházejí především ekonomičtí migranti. Muslimové mají jediný plán, ovládnout nás. Oni se považují za nadřazenou rasu,“ říká nekompromisně.

„Musíme přesvědčit veřejnost, že my tady máme své kořeny a my ty kořeny nechceme ztratit. Rozmanitost národních států se v Evropské unii stírá. My jsme nejdřív Češi a teprve potom Evropané.“

Zdravý rozum

Skupinu Skalních odpůrců Evropské unie tvoří především venkované a lidé z menších měst, kteří mají nižší vzdělání a mají hluboko do kapsy.

Ota Beran do této charakteristiky příliš nezapadá. Souhlasí snad jen vyšší věk. Sám se ani jako radikální odpůrce necítí.

„Euroskeptik není známka žádného radikalismu, ale spíše zdravého rozumu. Málo platné, v Evropské unii už jsme nějakou dobu a mohli jsme nasbírat dost zkušeností. A ty zkušenosti nehovoří ve prospěch Evropské unie,“ tvrdí.

14 procent Skalních odpůrců Evropské unie jsou podle průzkumu agentury STEM pro Český rozhlas velmi často nevoliči. Tomu odpovídá Ota Beran částečně.

„Nikdy jsem nevolil do Evropské unie. To je jak se Senátem. Když jsem proti Senátu, nejdu k senátním volbám. Letos ale udělám výjimku a v eurovolbách hlasovat půjdu. Hlas dám nějaké euroskeptické straně, straně zdravého rozumu,“ plánuje.