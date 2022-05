Případ zveřejněných adres poslanců: Chcípl PES porušil ochranu osobních údajů, naznačuje kontrola

Hnutí Chcípl PES mohlo porušit ochranu osobních údajů, když v polovině února zveřejnil na 70 adres poslanců. Naznačují to výsledky kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro server iROZHLAS.cz to ve čtvrtek uvedl jeho mluvčí Milan Řepka. Úřad nyní pochybení posoudí a případně může vyměřit i pokutu. Místopředseda hnutí Chcípl PES Jiří Janeček avizoval, že pokud pokutu dostanou, odvolají se. Praha 18:07 19. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chcípl PES zřejmě porušil ochranu osobních údajů, naznačila kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Hnutí v rámci kontroly nedoložilo, že by pro zpracování osobních údajů poslanců disponovalo právním titulem ke zpracování osobních údajů,“ uvedl mluvčí úřadu Milan Řepka.

„Dále bylo zjištěno, že ze strany hnutí nebyli dotčení poslanci o zpracování jejich osobních údajů informováni v souladu s GDPR,“ doplnil.

Proti závěrům kontroly mohlo hnutí Chcípl PES podat do pátku námitky, což se ale nestalo. „Nyní to necháme být. Když nám úřad vyměří pokutu, tak se nejspíš odvoláme,“ řekl pro iROZHLAS.cz místopředseda hnutí Jiří Janeček.

Adresy i s číslem popisným

Hnutí Chcípl PES vyvěsilo v polovině února na svém facebooku adresy sedmi desítek poslanců, kteří hlasovali pro jím kritizovanou novelu pandemického zákona. Zároveň vyzvalo k protestům.

Vniknutí do domu a nenávistný nápis. Policie řeší po výzvě k protestům u domů poslanců dva incidenty Číst článek

„Udělejte si malá protestní shromáždění u trvalých bydlišť 70 poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemického zákona. Oni nám budou do chodu domácností a svobod zasahovat neustále,“ napsalo tehdy hnutí na sociální síti.

Na seznamu nechyběla konkrétní čísla popisná, jména k adresám ale hnutí záměrně nepřiřadilo. „Jsou to informace z veřejných zdrojů, z internetu, ze živnostenských listů a dalších materiálů – kde podnikají, kde mají poslanecké kanceláře. Není to nic tajného,“ hájil zveřejnění adres místopředseda hnutí Janeček.

Zároveň ale tehdy i nyní přiznal pochybení, že se na seznam dostaly i adresy trvalého bydliště některých zákonodárců, což je osobní údaj. Zhruba po dvou hodinách proto seznam smazalo.

Iniciativa Chcípl PES zveřejnila adresy 70 poslanců. Vyzvala k protestům před jejich domovy Číst článek

Zveřejnění údajů v minulosti odsoudil premiér Petr Fiala (ODS). „Do demokratické společnosti to nepatří,“ řekl. A kritizoval to i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Byly zveřejněny ve chvíli, kdy my tady zasedáme, dlouhodobě zasedat budeme. Není to tedy útok na nás, protože jsme v sále a chráněni ochrannou službou policie. Tohle je útok na naše rodiny, rodiče, manželky, manžele a děti,“ zlobil se Rakušan na plénu sněmovny.

Policie následně začala na poslaneckých adresách hlídkovat. Musela také řešit několik incidentů. Před dům poslance KDU-ČSL Antonína Tesaříka někdo nastříkal nápis „Tesařík je zrádce“.

Do domu Josefa Cogana (STAN) z Královéhradeckého kraje pro změnu vnikla cizí žena se slovy, že jde na demonstraci.

Zveřejněná telefonní čísla Skupina Ztohoven zveřejnila v listopadu 2012 soukromá telefonní čísla vrcholných politiků – kromě jednotlivých poslanců se na veřejnost dostaly mobily premiéra Petra Nečase a někdejšího prezidenta Václava Klause. Údaje se objevily na tabuli, která byla součástí pražské výstavy. Snímek s čísly pak začal kolovat na internetu.