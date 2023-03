Pokuta pro Hnutí PES. Neohlásilo sbírku na Ukrajinu a nedoložilo, na co vybrané peníze směřovaly

Vybírali peníze na Ukrajinu a dostali za to pokutu. Aktivisté z Hnutí PES, kteří jsou známí především odporem k proticovidovým opatřením a očkování, vozili na začátku války do Česka ukrajinské uprchlíky z plnících se hraničních přechodů. Na tyto cesty vybírali také peníze ve sbírce. Tu ale podle úřadu nejen řádně nenahlásili, ale ani nedoložili, na co vybraných téměř 350 tisíc korun šlo.

