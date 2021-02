Z plných nemocnic v Chebu a Sokolově převáží záchranná služba 25 pacientů s covid-19

Pražská záchranná služba v pátek zajistila převoz celkem 25 pacientů z Chebu a Sokolova. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí záchranky Jana Poštová. Všichni pacienti mají podle ní lehčí průběh nemoci covid-19 a jsou při vědomí. Kromě Prahy je přijaly nemocnice ve Středočeském a Plzeňském kraji. Na transportu se podílela také Asociace Samaritánů ČR, Meditrans a Nonstopmedic. Cheb / Sokolov 10:16 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Transport pacientů mezi nemocnicemi (ilustrační foto) | Foto: Leoš Kučera | Zdroj: GŘ HZS ČR

„V tuto chvíli vyráží pražská záchranka s kolegy z Asociace Samaritánů ČR a Meditrans do Chebu, kde je celkem 15 pacientů s lehčím průběhem covidu-19. Tito pacienti budou následně transportováni do pěti pražských nemocnic,“ popsala v pátek dopoledne mluvčí.

„Paralelně s tím vyrážel Nonstopmedic pro celkem deset pacientů do Sokolova. Také by se mělo jednat o pacienti s lehčím průběhem covidu-19. A ti poté budou rozváženi do nemocnic ve Středočeském kraji a v Plzni.“

Za pražskou záchrannou službu jel kromě koordinačního vozidla i speciální vysokokapacitní Fénix, který je schopný pojmout až 12 pacientů.

Koordinujeme převoz celkem 25 pacientů s lehčím průběhem C19 z Chebu a Sokolova. Na transportu se podílí kromě Fenixe a koordinačního vozidla také soukromí poskytovatelé Asociace Samaritánů ČR, Meditrans a Nonstopmedic. Kolonu vede a uzavírá @PolicieCZ spolupráce s @ArmadaCR pic.twitter.com/qefKqyfqnr — ZZS HMP (@zzshmp) February 5, 2021

Nemocnice v Chebu a v Sokolově reagují na vzniklou situaci ze čtvrtka, kdy každá z nemocnic přijala 20 nových pacientů.

„Dříve jsme převáželi zejména pacienty vyžadující intenzivní péči, dnes musíme kvůli nedostatku kapacit převážet také pacienty na standardních lůžkách s kyslíkem,“ uvedl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Zdravotníci přemisťují pacienty s koronavirem i v rámci kraji do covidových center, například do nemocnice v Mariánských Lázní nebo do Rehosu v Nejdku. Ze sokolovské nemocnice je na pátek naplánován převoz pěti pacientů do Rehosu.