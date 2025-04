‚Zbývají nám oči pro pláč.‘ Základní škola v Chebu přijde kvůli nové vládní směrnici o bilingvní výuku

V chebské 6. základní škole se od roku 2027 přestanou vyučovat předměty v němčině. Nový rámcový vzdělávací program zavádí povinnost učit angličtinu jako první cizí jazyk už od první třídy. Škola, která čtyři roky nabízí bilingvní výuku, je rozhodnutím ministerstva zklamaná. Cheb 17:05 2. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 6. základní škola v Chebu | Foto: Jana Strejčková | Zdroj: Český rozhlas

Ředitelka školy Štěpánka Černá vyjadřuje zklamání nad rozhodnutím, které narušuje jejich dosavadní úsilí. Škola investovala do výcviku učitelů, spolupracuje s německými školami a těšila se velkému zájmu rodičů. Ti jsou rovněž zklamaní, protože jejich děti se už učí německy a nový systém jim tuto možnost sebere.

„Vzhledem k tomu, že již čtyři roky se tímto programem zabýváme, stálo nás to úsilí, finance, všechno, tak nám trošku zbývají oči pro pláč. Nevíme jak dál,“ uvedla pro Radiožurnál Černá.

„Museli jsme si shánět rodilé mluvčí, což vůbec není jednoduché. Museli jsme si také vychovávat naše pedagogy. To znamenalo i požádat některé, jestli by si nerozšířili svoji kvalifikaci, což právě dělají, a teď neví, jestli vůbec to mají dodělat,“ doplnila ředitelka školy.

„Pro mě je tou největší motivací náš bilingvní program. Teď jsem z té situace velmi rozčarovaná, protože nevím, jestli mám pokračovat ve studiu, protože tak, jak to ministerstvo plánuje nastavit, je aprobace minimálně využitelná,“ posteskla si učitelka Bohuslava Hlavničková.

„Od kolegů z partnerských škol v Německu mám zprávy opačné. Na svých školách motivují ostatní, aby studovali český jazyk jako jazyk svého souseda. A my bychom tady měli s němčinou na té hlavní úrovni skončit. Je to pro mě zdrcující, překvapující, jsem z toho naštvaná,“ doplnila.

Ministerstvo školství zatím odmítá udělit výjimky. Podle mluvčího resortu nebude bilingvní výuka problémem, pokud bude zahrnovat i angličtinu. Přesto se školy, jako ta chebská, snaží najít způsoby, jak pokračovat ve své osvědčené praxi.