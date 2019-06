Chemik Zbořil končí v čele centra olomoucké univerzity. O reakci na kauzu s manipulací dat podle něj nejde

Přední český chemik z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Radek Zbořil, jehož jméno je v posledních měsících spojováno s kauzou manipulace dat v odborném článku, se vzdá funkce ředitele univerzitního vědeckého pracoviště Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Personální rozhodnutí je výsledkem jednání mezi vedením UP, přírodovědecké fakulty a Zbořilem. Informuje o tom Mf Dnes. Olomouc 9:54 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český chemik Radek Zbořil | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Zbořil podle MfD ale odmítá, že by odchodem z čela RCPTM reagoval na závěry etické komise UP, podle nichž úpravu dat inicioval. Proti nálezům komise se chce nadále bránit.

„Organizační změna v managementu RCPTM souvisí s potřebou věnovat maximální úsilí projektům, které centrum získalo, a připravit nové mezinárodní projekty. Proto pověřím svého zástupce Michala Otyepku vedením a budu se naplno věnovat vědecké práci a přípravě velkých grantů,“ řekl Mf Dnes Zbořil.

Šetření komise

Konstatováním, že Zbořil inicioval manipulaci s daty, uzavřela nedávno etická komise několikaměsíční šetření ve 12 let staré kauze. V případu jde o článek, který v roce 2007 otiskl prestižní časopis Journal of the American Chemical Society. Zbořil byl spoluautorem článku. Součástí textu byl graf, u něhož někdo umazal odchylky prokazující přítomnost šťavelanu železnatého ve zkoumaném nanomateriálu. Závěry vědců pak byly přesvědčivější.

RCPTM je součástí Přírodovědecké fakulty UP. V Olomouci bylo vybudováno díky půlmiliardové dotaci z evropských fondů. Působí v něm zhruba stovka vědců z několika zemí.