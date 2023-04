OVĚŘOVNA: Strašák jménem ‚chitin‘. Látka spojovaná s konzumací hmyzu zbytečně děsí i v ‚řetězácích‘

„Dobré vědět...,“ takto začíná řetězový e-mail, který během března dorazil s žádostí o ověření v několika verzích do schránky Ověřovny. E-mail je sestavený jako varování před konzumací vybraných druhů hmyzu, které se mohou jako potraviny podávat.

E-mail je přitom variací na příspěvky, které se šíří sociálními sítěmi už nejméně rok. Původně se tyto fámy objevily v anglojazyčných skupinách na sociálních sítích, odkud během minulého roku přešly do českého kontextu. Na konci ledna pak na sociálních sítích sbíral tisíce reakcí a sdílení prakticky totožný, do češtiny přeložený příspěvek, který ve spolupráci s ověřovateli z agentury AFP například Facebook označil jako „zavádějící“.

Řetězový e-mail se přesto od původního sdělení liší. Je stručnější, psaný spíše jako výčet informací. Uvozuje ho na emoce cílící předmět „Vtip, či skutečnost?“ či „Čtěte a držte si čepice!“. A spojuje několik hoaxů o konzumaci hmyzu dohromady.

Autor, vystupující pod zjevně falešným jménem Tony Wick, v něm využívá nelogicky velké množství interpunkce. Operuje s latinskými a odbornými výrazy, které mají zvýšit důvěryhodnost prezentovaných informací.

Jenže jak poznamenává Jan Votýpka z katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, většina z nich je použitá špatně, což vypovídá o tom, že autor tématu ve skutečnosti nerozumí.

Vzdát se piva?

Ústředním tématem e-mailu je látka s názvem chitin, kterou obsahuje povrch těla hmyzu, takzvaná kutikula. Tvrzení, že chitin „poškozuje vnitřní orgány člověka“, je podle Votýpky nesmyslné. Podle něj jde o prakticky nečinnou látku, která nemá, jak by lidskému organismu škodila.

„Navíc je obsažen i v houbách a ty přece jíme bez obav. Navíc kvasinky, které mají v sobě také chitin, vyrábějí pivo, takže to bychom se museli zříct i houbové smaženice a piva,“ poukazuje na nedostatky šířeného e-mailu.

Řetězový e-mail je vytvořený jako varování před konzumací hmyzu. Obsahuje řadu zavádějících nebo lživých tvrzení | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

I proto je podle Votýpka naprosto nesmyslné i tvrzení, že zmiňovaný chitin způsobuje „atopický dermatitis, rakovinu či lupus“, o kterých se e-mail zmiňuje. „Rakovina? Totální nesmysl, nikdy se žádná spojitost neprokázala,“ upozorňuje s tím, že velice vzácná je i pouhá alergická reakce na chitin.

„To, že má někdo alergii na mořské plody, nesouvisí s chitinem, stejně tak alergie na takzvané prachové roztoče nesouvisí s chitinem,“ říká.

Vědci z Ostravské univerzity v Ostravě (OSU) pak doplňují, že ke spojení chitinu s rakovinou mohla vést dezinterpretace některého z vědeckých článků a studií (například zde).

Jiří Pergner z Přírodovědecké fakulty OSU pak upozorňuje, že v případě atopické dermatitidy by mohl mít chitin přesně opačný účinek, než e-mail zmiňuje. „Podle některých zdrojů se jeví, že by mohl mít chitin pozitivní účinek při její léčbě,“ říká s odkazem na dva vědecké články.

Paraziti

Že by hmyz lidský organismus infikoval parazity, které podle e-mailu také obsahuje, odborník pokládá rovněž za nepravděpodobné.

„Hmyz má v sobě jen výjimečně parazity, patogeny, které by se do nás dostaly pozřením. Navíc by se muselo jednat spíše o volně žijící hmyz, pokud pochází z chovu, je šance na jeho nákazu mnohem menší. Navíc chovy jsou (alespoň formálně) pod veterinárním dohledem,“ říká Votýpka.

Lidé navíc jí hmyz jen málokdy za syrového stavu. „Hmyz většinou projde tepelnou úpravou, která případné patogeny zničí. Tedy je to stejné jako u většiny ostatních potravin,“ říká s tím, že naprostým nesmyslem je pak tvrzení, že by se těchto parazitů nedalo nijak zbavit. „To je blbost, pochopitelně existuje léčba,“ konstatuje.

E-mail zmiňuje i dvě takzvaná éčka, která označují produkty z hmyzu. Snaží se tak hoax šířený o „chitinu“ spojit s příspěvky ze sociálních sítí, které upozorňovaly ve stejném smyslu také na nebezpečnost těchto látek. Opět, podle Votýpky, naprosto nesmyslně. „Ano, jsou to přírodní barviva pocházející z červce nopálového a červce lakového. A co s tím?“ říká.

Jak uzavírá, konzumace hmyzu (který byl k tomu účelu i oficiálně schválený) není nijak nebezpečná. A to v případě, že se člověk neživí pouze hmyzem, což by byla jednostranná výživa.

Naopak poukazuje na výhody, které konzumace hmyzu může mít. „Je to trochu jiné spektrum látek, takže je výhodné kombinovat s jinou živočišnou stravou,“ říká. Naopak je ale zdrženlivý v otázkách často zmiňované udržitelnosti.

„Záleží na podmínkách chovu a celého zpracovatelského řetězce. Také je důležitý aspekt finanční, u nás je hmyz dražší než jiné živočišné bílkoviny,“ uzavírá.

Co dělat, když mi přijde řetězový e-mail? Podle vedoucího programu ověřování informací a mediálního vzdělávání Jaroslava Valůcha z organizace Transitions je to každého věc. Jestliže člověka podobné zprávy obtěžují, je nejjednodušší e-mail smazat a nijak na něj nereagovat. Ne přiliš šťastnou variantou je podle odborníka konfrontace odesílatele, která zpravidla vede ke konfliktu mezi bývalými spolužáky nebo kolegy, kteří jsou často původci těchto zpráv. V případě, že chce někdo informaci skutečně ověřit, měl by ji srovnat z informacemi z dalších, důvěryhodných zdrojů. Jestli si ale sám není svými schopnostmi jistý, je možné absolvovat také kurz, kde školení odborníci lidi se základními ověřovacími technikami seznámí.