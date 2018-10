Proti zatoulanému medvědovi smějí myslivci použít gumové broky. Zabil několik ovcí na Vsetínsku

Medvěd v regionu potrhal od poloviny září devět ovcí a dvě kozy, nikdy je však nežral. Zničil také šest včelínů a jednu třešeň, objevil se i v blízkosti lidských obydlí. Odborníci z Chráněné krajinné oblasti Beskydy chystají opatření, která by byli nuceni použít, kdyby se medvěd vyskytující se na Valašsku a na Zlínsku před zimou nestáhnul zpět do lesů. Vsetín 21:10 10. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medvěd (ilustrační foto) | Foto: Alena Houšková | Zdroj: Český rozhlas

Pokud by byl výskyt medvěda ještě častější, existuje možnost jej odchytit a odvézt do zoologické zahrady či vypustit v přírodě na jiném místě, případně ho uspat a nasadit mu obojek a monitorovat ho.

Odborníci však doufají, že se medvěd před zimou sám vrátí zpět do lesů a nebude třeba situaci řešit, řekl ve středu František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy.

„Ani nám to není lhostejné, i veřejnost očekává nějaké skutky a činy, nejen že to budeme monitorovat a vyhodnocovat škody. Nebereme to na lehkou váhu,“ uvedl Šulgan.

Právě proto mají podle něj experti připraveny i různé varianty toho, co by bylo možné udělat. Již nyní mají myslivci pokyn při setkání s medvědem pokusit se jej zastrašit střelbou do vzduchu. K zaplašení je možné také použít gumové broky, které se střílí do svaloviny, aby to medvědovi neublížilo.

Podle Šulgana je možné nadále pokračovat v monitoringu, tedy vyhodnocování toho, jak se zvíře chová, jaké způsobuje škody, na co se zaměřuje.

Zvyklý na med

„Zdejší prostředí mu nahrává. Má nachystané úly, kolikrát nezabezpečená hospodářská zvířata. Je hodně ovoce, opuštěných sadů, je zde roztroušená zástavba,“ řekl Šulgan. Kdyby medvěd nadále likvidoval úly a útočil na zvířata, je možné jej odchytit a odvézt do zoo či do jiného přirozeného prostředí.

„V tom případě ale musíme požádat majitele nebo správce pozemku, že ho tam můžeme vypustit, což není jednoduché,“ uvedl Šulgan. Možností je také medvěda uspat, dát mu obojek a sledovat ho.

„Je to ale složité, pohybuje se na velkém území. Navíc se tím moc nevyřeší, i když ho odchytíte a odvezete daleko, je zvyklý chodit na med, tak je na to naučený, má v sobě už ten návyk,“ vysvětlil.

Kdyby medvěd chtěl napadnout člověka, podle Šulgana by to skončilo zastřelením medvěda. „To už je konečné poslední řešení, k tomu doufám, že vůbec nedojde,“ uvedl odborník. Medvěd, který se vyskytuje v regionu, je zřejmě mladé čtyřleté zvíře, pohybuje se po velkém území.

Šel po cestě

„Očekáváme, že kdyby se to nějak nestupňovalo, kdyby si lidé nějak víc hlídali zvířata, byl by nucen hledat potravu v přirozeném prostředí a on se stáhne třeba i na Slovensko nebo do hor do Javorníků, kde přečká zimu,“ uvedl Šulgan.

Ve středu se však medvěd objevil ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí. „Je fakt, že už je trochu drzý, přibližuje se. Dal se přes otevřené zahrady, přišel na cestu, kde narazil na plot, a proto šel po cestě. Když se objevili lidé, tak utekl,“ poznamenal.

V regionu se zřejmě vyskytuje ještě jeden medvěd, a to v okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku, ten však žije schovaný v lese. Na česko-slovenském pomezí jsou medvědi dlouhodobě, jde však vždy jen o několik jedinců, zato na Slovensku je nyní podle odhadů asi 1200 medvědů.