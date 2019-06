Pardubická nemocnice nabídla zálohu šest milionů rodině chlapce, který zkolaboval po operaci mandlí

Pardubická nemocnice nabídla rodině chlapce, který skonči po operaci mandlí a následném krvácení v kómatu, šest milionů korun jako zálohu na odškodnění. Kromě toho by rodina měla získat neomezené čerpání nákladů na následnou péči. Chlapec má totiž doživotní následky. Uvedla to mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Informaci přinesla Česká televize. Pardubice 13:11 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záznam bezpečnostní kamery nemocnice v Pardubicích. | Zdroj: Reprofoto ČT

Celkovou výši odškodnění nemocnice už v březnu podle České televize vyčíslila na 15,5 milionu korun. Rodina se soudní žalobou domáhá 22 milionů korun. K nabídce se dosud nevyjádřila, řekla Semrádová.

Pardubická nemocnice nabídla rodině zálohu na odškodnění den poté, co odvolací soud rozhodl, že musí vydat zdravotnickou dokumentaci chlapce, který po operaci mandlí skončil v kómatu.

Rodina žádala o kopii záznamu více než dva roky. Nemocnice tvrdila, že to není technicky možné.

„Je to velice smutná záležitost a obrana nemocnice se jeví odvolacímu soudu jako účelová. Pokud by to nebyla tak smutná záležitost, byla by skoro úsměvná,“ řekla v pondělí soudkyně Alena Pokorná. A dodala, že nemocnice pouze účelově prodlužuje řízení, aby záznam nebyl vydán.

Po operaci mandlí v kómatu

Chlapec byl operován v květnu 2017, čtyři dny po operaci začal masivně krvácet, následkem čehož má poškozený mozek a skončil v bdělém kómatu.

Pardubická nemocnice ve vyjádření ze 4. června uvedla, že ji situace rodiny nezletilého chlapce velmi mrzí.

Podle její ředitelky Štěpánky Fraňkové nemocnice s rodinou navázala oficiální kontakt hned druhý den po události a nabízela nejen součinnost, ale také konkrétní podporu a pomoc.

Navrhla také společně s pojišťovnou možnost zřízení nelimitovaného otevřeného účtu ke krytí veškerých nákladů spojených s péčí o chlapce a zároveň odškodnění odpovídající závažnosti celé situace na horní hranici poskytované v podobných případech.

Celou věc vyšetřuje i policie pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle posledních informací nikoho neobvinila.

„Kriminalisté stále případ prověřují, v tuto chvíli čekají zejména na výsledky doplňujícího znaleckého zkoumání. Úkony v trestním řízení jsou vedeny proti fyzickým osobám,“ sdělila v pondělí mluvčí policie Ivana Ježková.